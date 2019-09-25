Bandido da lista dos mais procurados de Cariacica é preso na Paraíba

um dos 10 bandidos mais procurados pela equipe pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica foi preso após arrumar um emprego em uma lanchonete em Nova Floresta, na Paraíba. Thiago Portiu de Souza, 34 anos, foi preso pela polícia paraibana na noite de terça-feira (24). Acusado de matar um homem em Cariacica,foi preso após arrumar um emprego em uma lanchonete em Nova Floresta, na Paraíba. Thiago Portiu de Souza, 34 anos, foi preso pela polícia paraibana na noite de terça-feira (24).

Polícia Civil do Espírito Santo, agentes da Força Nacional da Paraíba que atuam em Cariacica, e a Polícia Civil da Paraíba. Thiago foi indiciado pelo homicídio de Wagner Santos Rabelo no dia 28 de abril de 2017 no bairro Vila Capixaba. Ele foi localizado após uma ação integrada entre ado Espírito Santo, agentes da Força Nacional da Paraíba que atuam em Cariacica, e a Polícia Civil da Paraíba. Thiago foi indiciado pelo homicídio de Wagner Santos Rabelo no dia 28 de abril de 2017 no bairro Vila Capixaba.

A investigação apontou que ele matou Wagner por ciúmes. O titular da DHPP Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, disse que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com uma ex-namorada do suspeito, que não aceitava a situação. O mandado de prisão preventiva contra Thiago foi expedido pela Justiça em novembro de 2018.

“Thiago não estava mais com a namorada, mesmo assim, não aceitava o fato de que ela namorava outra pessoa. Com ciúmes, na madrugada do dia 24 de abril, ele abordou o Wagner, os dois discutiram e Thiago atirou contra a vítima. Wagner chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos”, disse o delegado.

A partir do serviço de inteligência e denúncias anônimas, a polícia capixaba identificou que Thiago estava trabalhando em uma lanchonete no município de Nova Floresta, que fica a 200 km de João Pessoa.

Com as informações, o delegado solicitou apoio da Polícia Civil da Paraíba, por meio de policiais da Força Nacional daquele estado que estão atuando em Cariacica. A prisão foi realizada e Wagner será transferido para o Espírito Santo.

DENÚNCIAS PELO WHATSAPP

A Polícia Civil do Espírito Santo enfatizou que a prisão de Thiago foi possível graças à contribuição de populares que, anonimamente, passaram informações importantes a respeito do paradeiro do foragido. Para facilitar o contato da comunidade com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica, a equipe disponibiliza um novo canal de comunicação.

“A internet se tornou uma ferramenta importante para o trabalho da polícia. Decidimos usar esta ferramenta também para conversar com as pessoas. Qualquer cidadão que tenha informações importantes para a elucidação de homicídios pode falar diretamente com a equipe de investigação da DHPP Cariacica, pelo Whatsapp da delegacia”, esclareceu Kaddhour.

O número do Whatsapp da DHPP Cariacica é (27) 98802-3810. Por ele, é possível enviar mensagens, fotos e vídeos que auxiliem na investigação de homicídios cometidos no município. Denúncias anônimas também podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.