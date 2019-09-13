Bandido atira no meio de praça e atinge duas pessoas em Vitória

Homem atira no meio de praça e atinge duas pessoas em Itararé Crédito: Reprodução/TV Gazeta

praça lotada deixou duas pessoas feridas e assustou moradores e comerciantes de Itararé, em Vitória, por volta das 21h desta quinta-feira (12). Um tiroteio no meio de umalotada deixou duas pessoas feridas e assustou moradores e comerciantes de, em Vitória, por volta das 21h desta quinta-feira (12).

Polícia Civil, um homem de 31 anos e um adolescente de 17 anos conversavam em um banco da praça localizada na Rua das Palmeiras quando foram abordados por um criminoso que chegou ao local de bicicleta. De acordo com a, um homem de 31 anos e um adolescente de 17 anos conversavam em um banco da praça localizada na Rua das Palmeiras quando foram abordados por um criminoso que chegou ao local de bicicleta.

Na hora dos disparos, havia dezenas de pessoas e pelo menos 11 comerciantes - com barracas e pula-pula - na praça. Moradores do bairro contaram que as comidas e os brinquedos atraem muitas famílias e crianças à região.

“O atirador chegou na boa. Ele desceu da bicicleta e se aproximou do alvo, em quem ele queria acertar, e atirou. Eu me escondi atrás de um carro, mas teve gente que correu para se proteger. Eu só rezava para aquilo acabar logo”, relatou uma testemunha.

Homem atira no meio de praça e atinge duas pessoas em Itararé Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os comerciantes e os moradores ouviram cerca de 15 disparos. Os dois amigos tentaram correr, mas acabaram atingidos. O homem de 31 anos foi baleado na cabeça e na mão. Já o adolescente foi alvejado no ombro, na perna e nas costas.

O homem foi socorrido para um hospital particular do bairro e depois foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). O adolescente também está internado em um hospital da Grande Vitória.

O rapaz disse à polícia que era o alvo do atirador. De acordo com informações da Polícia Civil, o outro baleado (foto acima) já ficou preso por sete anos. Ele tem passagem por tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.