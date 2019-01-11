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Crime

Bandido assalta joalheira de shopping e foge a pé em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, um criminoso entrou na loja armado, prendeu os funcionários dentro do cofre do estabelecimento e roubou diversas joias

Publicado em 

11 jan 2019 às 20:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 20:28

Joalheria foi assaltada dentro de shopping em Vila Velha Crédito: Bianca Vailant
Nem mesmo a movimentação de um shopping impediu que um criminoso cometesse um assalto à joalheria Oswaldo Moscon, na tarde desta sexta-feira (11), por volta das 16h20, em Vila Velha. 
De acordo com a Guarda Municipal, um criminoso entrou na loja armado, prendeu os funcionários dentro do cofre do estabelecimento e roubou diversas joias. O prejuízo ainda não foi contabilizado.
Após o assalto, o bandido fugiu a pé, em direção da Rua Boa Vista, também no município. A Polícia Militar foi acionada após o crime e realizou buscas pela região, porém nenhum suspeito foi detido até a publicação desta matéria.
Por meio de nota, o Shopping Vila Velha informou que a ocorrência registrada na joalheria não envolveu clientes e não exigiu o fechamento da loja, que segue funcionando normalmente.
"A Polícia foi acionada e esteve no local para dar início às investigações. O shopping e a joalheria possuem sistemas de monitoramento e repassarão às autoridades todas as informações e materiais que possam contribuir na investigação", finalizou. 
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais. "Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos", finalizou. Imagens do suspeito também foram divulgadas:
"FOI TUDO MUITO NATURAL PRA ELE"
A frieza do bandido em roubar uma joalheria sozinho e ainda sair a pé chamou a atenção do proprietário do estabelecimento. "Ele anunciou o assalto e colocou todo mundo dentro do cofre. Tinha seis funcionários lá e era troca de turno. Foi tudo muito natural para ele", contou Oswaldo Moscon.
De acordo com Moscon, ele foi avisado por funcionários que a loja estava sendo assaltada. Ele afirma que os seguranças do shopping foram acionados no momento do assalto. "Avisaram também aos seguranças. Eles estavam em frente à loja e o ladrão passou por eles e não fizeram nada. Quando ele (criminoso) desceu a escada tinha mais segurança, mas não viram e o bandido foi embora. O shopping não fez nada".
Segundo Oswaldo, o assaltante levou as joias mais valiosas do estabelecimento. Ele não soube informar o valor das peças. A reportagem acionou novamente a assessoria do shopping, para questionar a conduta dos seguranças, mas o estabelecimento preferiu não comentar o caso. 

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