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Violência

Bairro de Linhares tem cinco tentativas de homicídio em um dia

Crimes aconteceram no bairro Aviso nesta quarta-feira (13). Duas pessoas foram baleadas e foram socorridas em um hospital da cidade

Publicado em 

14 mar 2019 às 13:18

Publicado em 14 de Março de 2019 às 13:18

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Moradores do bairro Aviso, em Linhares, Região Norte do Estado, viveram um dia violento nesta quarta-feira (13). Ao todo, aconteceram no local cinco tentativas de homicídio em um intervalo de cinco horas. Duas pessoas acabaram baleadas e foram socorridas a um hospital da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu na Avenida Paraná, em plena luz do dia, por volta das 15h30. Três jovens seguiam em um Fiat Uno de cor branca quando dois suspeitos em uma bicicleta preta se aproximaram e efetuaram cerca de cinco disparos de arma de fogo contra o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após atirar, os acusados fugiram.
Durante a noite, às 20h30, mais duas tentativas de homicídio aconteceram na Rua Rio Grande do Norte. Segundo a PM, uma adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos foram baleados e depois socorridos para o Hospital Rio Doce. O jovem foi atingido na nádega, no abdômen e no dorso. Já a adolescente foi alvejada no braço direito e no tórax.
Com o jovem, os policiais encontraram uma faca, uma bucha de maconha e duas pedras de crack. Os suspeitos do atentado são dois indivíduos em um carro de cor prata, que fugiram após balear as vítimas.
Bairro de Linhares tem cinco tentativas de homicídio em um dia
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou, por nota, que nenhum acusado pelos crimes foi preso até o momento. Os casos estão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br", diz a nota. 

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