Bairro de Linhares tem cinco tentativas de homicídio em um dia

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Moradores do bairro Aviso, em Linhares , Região Norte do Estado, viveram um dia violento nesta quarta-feira (13). Ao todo, aconteceram no local cinco tentativas de homicídio em um intervalo de cinco horas. Duas pessoas acabaram baleadas e foram socorridas a um hospital da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu na Avenida Paraná, em plena luz do dia, por volta das 15h30. Três jovens seguiam em um Fiat Uno de cor branca quando dois suspeitos em uma bicicleta preta se aproximaram e efetuaram cerca de cinco disparos de arma de fogo contra o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após atirar, os acusados fugiram.

Durante a noite, às 20h30, mais duas tentativas de homicídio aconteceram na Rua Rio Grande do Norte. Segundo a PM, uma adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos foram baleados e depois socorridos para o Hospital Rio Doce. O jovem foi atingido na nádega, no abdômen e no dorso. Já a adolescente foi alvejada no braço direito e no tórax.

Com o jovem, os policiais encontraram uma faca, uma bucha de maconha e duas pedras de crack. Os suspeitos do atentado são dois indivíduos em um carro de cor prata, que fugiram após balear as vítimas.

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