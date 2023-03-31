Aulas são suspensas após troca de tiros perto de três escolas em Colatina

EMEIEF Benildo Bragato, localizada no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Crédito: Google Maps | Reprodução

Uma troca de tiros no fim da manhã desta sexta-feira (31), no bairro Ayrton Senna, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, suspendeu as aulas em três escolas municipais da região. A Polícia Militar do município informou que reforçou o policiamento no local.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação as aulas estão suspensas no período vespertino nas seguintes escolas: EMEF João Manoel Meneghelli, EMEIEF Benildo Bragato e CEIM Tereza Maria da Silva Gomes.

A secretaria informou que a suspensão foi uma orientação dos órgãos de segurança, que estão realizando ações no bairro.

O município esclareceu que nenhuma ocorrência foi registrada dentro das escolas. “Os fatos investigados pelos órgãos de segurança aconteceram em outras áreas dos bairros”, diz a nota.