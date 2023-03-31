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Bairro Ayrton Senna

Aulas são suspensas após troca de tiros perto de três escolas em Colatina

Troca de tiros ocorreu  no fim da manhã desta sexta-feira (31). A Polícia Militar do município reforçou o policiamento no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mar 2023 às 15:28

Publicado em 31 de Março de 2023 às 15:28

EMEIEF Benildo Bragato, localizada no bairro Ayrton Senna, em Colatina.
EMEIEF Benildo Bragato, localizada no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Crédito: Google Maps | Reprodução
Uma troca de tiros no fim da manhã desta sexta-feira (31), no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, suspendeu as aulas em três escolas municipais da região. A Polícia Militar do município informou que reforçou o policiamento no local.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação as aulas estão suspensas no período vespertino nas seguintes escolas: EMEF João Manoel Meneghelli, EMEIEF Benildo Bragato e CEIM Tereza Maria da Silva Gomes.
A secretaria informou que a suspensão foi uma orientação dos órgãos de segurança, que estão realizando ações no bairro.
O município esclareceu que nenhuma ocorrência foi registrada dentro das escolas. “Os fatos investigados pelos órgãos de segurança aconteceram em outras áreas dos bairros”, diz a nota.
Nas outras unidades de ensino da rede municipal, as aulas do período vespertino estão mantidas normalmente.

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