Aulas são suspensas após troca de tiros perto de três escolas em Colatina

Uma troca de tiros no fim da manhã desta sexta-feira (31), no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, suspendeu as aulas em três escolas municipais da região. A Polícia Militar do município informou que reforçou o policiamento no local.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação as aulas estão suspensas no período vespertino nas seguintes escolas: EMEF João Manoel Meneghelli, EMEIEF Benildo Bragato e CEIM Tereza Maria da Silva Gomes.
A secretaria informou que a suspensão foi uma orientação dos órgãos de segurança, que estão realizando ações no bairro.
O município esclareceu que nenhuma ocorrência foi registrada dentro das escolas. “Os fatos investigados pelos órgãos de segurança aconteceram em outras áreas dos bairros”, diz a nota.
Nas outras unidades de ensino da rede municipal, as aulas do período vespertino estão mantidas normalmente.