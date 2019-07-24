'Atirou para matar meu filho', diz pai de motorista baleado na Serra

Pauline Bins se emociona ao falar do irmão, baleado no peito ao sair para trabalhar Crédito: Bernardo Coutinho

baleado na manhã desta quarta-feira (24), na BR-101, na Serra, enquanto seguia para o trabalho, afirmou que o disparo feito pelo criminoso foi para matar o filho dele. "Do jeito que ele atirou, do lado esquerdo, perto do peito, com certeza ele queria matar meu filho", destacou Paulo Bins. O pai do motorista de aplicativo Bruno Ramos Bins,, na BR-101, na Serra, enquanto seguia para o trabalho, afirmou que o disparo feito pelo criminoso foi para matar o filho dele. "Do jeito que ele atirou, do lado esquerdo, perto do peito, com certeza ele queria matar meu filho", destacou Paulo Bins.

O aposentado, de 65 anos, estava em Guarapari com a esposa quando recebeu a notícia de que o filho havia sido baleado. A mulher dele ligou para a gente, bem cedo. Como ela estava nervosa, foi difícil entender o que estava acontecendo, a voz parecia da minha filha. Na ligação, ela estava chorado muito, relembrou.

Paulo destacou ainda que está tentando ser forte para ajudar o filho e a família. É difícil ver um filho nessa situação. Ele está todo entubado, com dreno, vai para UTI, senti muita dor e só responde com sinais para não forçar falando. A gente nunca espera que vai acontecer com a gente, desabafou.

Kathiane Bins, esposa de Bruno, fala como o marido foi baleado ao sair para trabalhar Crédito: Bernardo Coutinho

"MEU PRESENTE SERÁ ELE NA NOSSA CASA"

Um dia depois de ter completado 34 anos, a auxiliar administrativa Kathiane Bins, a esposa do motorista, contou que foi o próprio marido que fez a ligação, após ser baleado.

Mesmo ferido com um tiro no tórax, Bruno conversou com a esposa enquanto era socorrido por um ônibus do transcol. "Ele me ligou e disse: amor, tomei um tiro e estão me levando para o hospital. Na hora eu pensei no pior, achei que meu marido fosse morrer", contou.

Segundo Kathiane, ela se desesperou minutos depois da ligação quando não conseguiu mais falar com o marido. "Depois que ele me contou e desligou o telefone, eu ligava de volta para ter mais notícias, porém, ele não atendia. Eu fiz várias tentativas e quando não tive retorno, fiquei desesperada e liguei para os meus sogros para contar o que aconteceu.

A mulher disse ainda que só ficou tranquila quando o motorista do Transcol ligou para informar o local onde Bruno estava sendo socorrido. Um tempo depois o motorista do ônibus me ligou e me acalmou dizendo que ele já tinha sido socorrido e que seria transferido para o Hospital Jayme, na Serra. O tempo todo eu pedia para eles me contatem toda a verdade, eu estava com muito medo de perder o pai dos meus filhos, meu marido".