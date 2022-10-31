Ataques a tiros matam duas pessoas e ferem cinco na Grande Vitória

A primeira aconteceu em Santa Cecília, Cariacica, por volta das 19h, quando a polícia recebeu informações sobre um corpo. A vítima, que não teve o nome divulgado, tinha 37 anos. As circunstâncias da morte não foram detalhadas. O caso seguirá sob investigação.

Em seguida, às 20h20, um adolescente de 17 anos e um jovem de 22 foram baleados em Jardim Bela Vista, na Serra. Segundo informações do boletim de ocorrência, um dos feridos disse aos policiais que estava armado no meio da rua quando foi surpreendido por um veículo de cor prata.

Ainda de acordo com o baleado, os ocupantes do carro se aproximaram dele e os disparos começaram. O jovem saiu correndo, ferido, e deixou a arma cair. O atirador desceu do veículo, pegou a arma do chão e fugiu no automóvel.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Serra Sede atingido por sete tiros: um na virilha e outros seis na perna.

Na unidade de saúde, os militares encontraram o outro ferido, que estava perto da primeira vítima quando o ataque começou. Ele informou aos policiais que estava visitando o filho na casa da ex-mulher, com a criança no colo, quando os disparos começaram. Um dos tiros pegou na perna do homem.

Terceiro caso

Por volta das 21h50, a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que um adolescente de 15 anos havia sido atingido por diversos disparos no bairro Nova Esperança, em Cariacica.

A vítima foi levada para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage e depois transferida para o Hospital Antonio Bezerra de Faria. Ainda durante o atendimento, outro adolescente, de 14 anos, baleado na mesma ocorrência, deu entrada no PA com ferimento na panturrilha.

Eles não souberam informar autoria, dinâmica ou motivação para o crime.

Morto na Serra

Novamente na Serra, às 22h, um homem identificado como Sergio Luis Barbosa Carvalho Junior, de 28 anos, foi morto com vários tiros na região da cabeça e nas costas. O caso aconteceu em Vila Nova de Colares, na Serra, e ninguém soube dizer para a polícia a motivação para o crime.

Policial baleado de raspão na cabeça

A última ocorrência registrada durante a noite de domingo (30) foi a de um policial militar que acabou baleado de raspão na parte de trás da cabeça e teve o carro atingido por 11 tiros quando passava pela Avenida Brasil, em Novo Horizonte, na Serra.

Os policiais que atenderam a ocorrência estavam em patrulhamento quando foram acionados com a informação de que um militar havia sido atingido por tiros. A vítima contou para a equipe no local que trafegava pela avenida quando indivíduos dentro de um Hyundai HB20 preto emparelharam o veículo com o dele e começaram a atirar.

O soldado, que teve o carro atingido pelos disparos, saiu do veículo particular e revidou, atirando seis vezes contra os suspeitos. O PM levou um tiro de raspão atrás da cabeça.

O policial baleado foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde foi medicado e teve alta. Segundo o boletim, após deixar a unidade, ele foi à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município registrar o caso. Nenhum suspeito foi preso.

Investigações da Polícia Civil