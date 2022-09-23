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Tiroteio

Ataque a tiros mata homem e deixa adolescente ferido em Cariacica

Logo após o crime, foi registrada uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos armados. Fato ocorreu na noite desta quinta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2022 às 12:48

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 12:48

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar atendeu ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
Um ataque a tiros deixou um homem morto e um adolescente ferido na noite desta quinta-feira (22), em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. Moradores disseram que ficaram assustados com a quantidade de tiros.
Uma moradora, que pediu para não ser identificada, contou que as vítimas, Wender Barbosa de 29 anos e o adolescente de 15 anos foram atacados assim que desceram para a rua 79.
"A gente estava conversando e eles desceram ali e começaram a dar um monte de tiro. A gente correu pra dentro de casa e só ouviu os tiros. Os dois correram para cima e o mais velho para tentar defender o menor entrou na frente dele e levou um monte de tiro", disse a moradora.
Mesmo ferido, Wender correu pela rua 72 para tentar fugir e foi perseguido. As marcas de sangue ficaram pelo chão. Ele caiu no quintal de uma casa na rua 73, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), mas não resistiu aos ferimentos.

TIROTEIO APÓS O CRIME

Moradores contaram que quando uma equipe da Polícia Militar chegou para registrar o assassinato foi recebida por quatro homens armados que começaram a disparar. Houve uma troca de tiros.
A polícia acredita que os suspeitos são os responsáveis pelo crime e tentaram intimidar a equipe. Um carro foi atingido por vários tiros.
"Fiquei no prejuízo. Ia vender o carro e agora como o comprador vai querer. A gente fica sem saber o que fazer", disse o morador que pediu para não ser identificado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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