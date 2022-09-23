Ataque a tiros mata homem e deixa adolescente ferido em Cariacica

Polícia Militar atendeu ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

Um ataque a tiros deixou um homem morto e um adolescente ferido na noite desta quinta-feira (22), em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. Moradores disseram que ficaram assustados com a quantidade de tiros.

Uma moradora, que pediu para não ser identificada, contou que as vítimas, Wender Barbosa de 29 anos e o adolescente de 15 anos foram atacados assim que desceram para a rua 79.

"A gente estava conversando e eles desceram ali e começaram a dar um monte de tiro. A gente correu pra dentro de casa e só ouviu os tiros. Os dois correram para cima e o mais velho para tentar defender o menor entrou na frente dele e levou um monte de tiro", disse a moradora.

Mesmo ferido, Wender correu pela rua 72 para tentar fugir e foi perseguido. As marcas de sangue ficaram pelo chão. Ele caiu no quintal de uma casa na rua 73, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), mas não resistiu aos ferimentos.

TIROTEIO APÓS O CRIME

Moradores contaram que quando uma equipe da Polícia Militar chegou para registrar o assassinato foi recebida por quatro homens armados que começaram a disparar. Houve uma troca de tiros.

A polícia acredita que os suspeitos são os responsáveis pelo crime e tentaram intimidar a equipe. Um carro foi atingido por vários tiros.

"Fiquei no prejuízo. Ia vender o carro e agora como o comprador vai querer. A gente fica sem saber o que fazer", disse o morador que pediu para não ser identificado.