Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido em Cariacica

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um ataque a tiros no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na noite deste domingo (20). Os criminosos passaram disparando de dentro de um veículo, instaurando terror na região.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o ataque aconteceu na Rua 51, também conhecida como "Postinho". Quando os policiais chegaram ao local, havia uma grande concentração de pessoas e um adolescente de 15 anos, identificado como Fabiano de Assis Nascimento, caído no chão já sem vida. Ele foi atingido no rosto, na axila, nas costas, no ombro e na perna.
Os policiais se depararam ainda com um jovem de 22 anos que também foi baleado e estava sendo socorrido por familiares. Enquanto registravam a ocorrência, os militares souberam que o rapaz, identificado como Inácio Alves de Jesus, não resistiu e morreu após dar entrada no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município.
Na sequência, os militares souberam que mais um baleado chegou ao PA, com um ferimento na região das nádegas. Essa terceira vítima é um jovem de 25 anos, que disse que estava passando pelo local quando os tiros começaram. Ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Testemunhas contaram aos policiais no local do crime que suspeitos passaram efetuando disparos de arma de fogo de dentro de um carro branco. Ninguém soube informar quem são os atiradores, mas existe a suspeita de que a motivação tenha relação com a guerra de grupos rivais do tráfico de drogas.
Entenda os conflitos na região
De acordo com as informações levantadas pelos policiais militares, a guerra do tráfico que assola a região se dá pela briga entre criminosos da região do Postinho, que pertence ao grupo do Morro do Quiabo, contra bandidos da localidade conhecida como "Ponto Final", que faz parte da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
O grupo do Morro do Quiabo, que fica em Porto Novo, é um dos principais rivais do PCV, maior facção do Estado, com sede no Bairro da Penha, em Vitória.
A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares".