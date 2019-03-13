Ataque a bar deixa dois mortos em Cariacica

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque a um bar no bairro Santa Bárbara, em, durante a noite desta terça-feira (12). De acordo com informações da polícia, ainda não se sabe quantos eram os atiradores. Um dos mortos seria o alvo dos bandidos e o outro, o dono do estabelecimento, foi encontrado com a cabeça recostada em uma bíblia.

Das duas vítimas que morreram, o primeiro foi identificado como Elicarlos Santos Silva. É elequem a polícia acredita que seja o alvo dos criminosos por ter envolvimento com tráfico de drogas. Já o dono do bar, identificado como Elson Xavier de Jesus, de 41 anos, morreu com um tiro nas costas e outro na mão e foi encontrado pelos policiais perto da mesa de totó e com a cabeça recostada em uma bíblia. Além deles, outras duas pessoas que eram clientes do bar foram atingidas.