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Bairro Santa Bárbara

Ataque a bar deixa dois mortos em Cariacica

De acordo com informações da polícia, ainda não se sabe quantos eram os atiradores. Um dos mortos seria o alvo dos bandidos e o outro, o dono do estabelecimento, foi encontrado com a cabeça recostada em uma bíblia

Publicado em 

13 mar 2019 às 14:07

Publicado em 13 de Março de 2019 às 14:07

Bar em que duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após tiroteio em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque a um bar no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, durante a noite desta terça-feira (12). De acordo com informações da polícia, ainda não se sabe quantos eram os atiradores. Um dos mortos seria o alvo dos bandidos e o outro, o dono do estabelecimento, foi encontrado com a cabeça recostada em uma bíblia.
Das duas vítimas que morreram, o primeiro foi identificado como Elicarlos Santos Silva. É elequem a polícia acredita que seja o alvo dos criminosos por ter envolvimento com tráfico de drogas. Já o dono do bar, identificado como Elson Xavier de Jesus, de 41 anos, morreu com um tiro nas costas e outro na mão e foi encontrado pelos policiais perto da mesa de totó e com a cabeça recostada em uma bíblia. Além deles, outras duas pessoas que eram clientes do bar foram atingidas.
Ainda segundo a polícia, os moradores estão muito assustados e não passaram muitas informações por medo. Um dos feridos levou um tiro na perna e contou que havia ido ao bar apenas para comprar um suco quando tudo aconteceu. Ele não informou à polícia quantos eram os atiradores, e a polícia segue com a investigação do caso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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