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Assalto em hospital de Vila Velha: comparsa ainda não foi identificado

Um dos envolvidos foi identificado pela polícia como Pablo Velten, funcionário do hospital; o comparsa ainda não foi identificado

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 23:50

Publicado em 

16 abr 2019 às 23:50
Bandidos roubam pacientes e funcionários de hospital em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Pacientes e funcionários que foram vítimas do assalto dentro de um hospital particular, no Ibes, em Vila Velha, prestaram depoimento, na tarde desta terça-feira (16). A polícia ainda busca informações na tentativa de identificar o segundo assaltante.
> Detento foge durante audiência no Fórum de Montanha
O outro participante do roubo é Pablo Velten de Jesus, 32 anos, que é funcionário do grupo empresarial que administra a unidade hospitalar, segundo levantamento da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).
O assalto aconteceu na madrugada de segunda-feira (15). O comparsa de Pablo estava com um uniforme da rede hospitalar, que a polícia acredita que pertencia ao próprio Pablo, e procurou o local dizendo ser funcionário e estar passando mal.
Como o local ficava com a porta trancada durante a madrugada, os funcionários abriram para o rapaz entrar, momento em que Pablo, usando uma camisa com capuz para encobrir a cabeça, aproveita a situação para também entrar no local apontando uma arma para as vítimas. Numa ação rápida, foram levados celulares e um tablet. Toda a situação foi registrada por câmeras de videomonitoramento do hospital.
Durante o depoimento das testemunhas, um dos funcionários reconheceu Pablo nas imagens de videomonitoramento, em especial pelo jeito dele andar.
IDENTIFICAÇÃO
Pablo Velten de Jesus Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O delegado Fabiano Rosa, titular da DRCCP, explicou que Pablo trabalhava como auxiliar administrativo e foi contrato pois integrava um programa de reabilitação para dependentes químicos. “Continuamos as apurações sobre o caso e, em especial, pela identificação do segundo envolvido. Também contamos com a ajuda da população se tiver informações sobre os suspeitos”, pontuou o delegado, que vai solicitar à Justiça a prisão do suspeito.
> Polícia investiga roubo de R$ 1 milhão em joias na Praia do Canto
Dados e informações podem ser repassadas pelo telefone 181 do Disque-Denúncia ou pelo site.
O VÍDEO DO ASSALTO

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