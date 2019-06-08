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Crime

Assalto, arrastão e troca de tiros na Serra

De acordo com o subtenente Braga, do 6º Batalhão da Polícia Militar, o primeiro assalto aconteceu no bairro Cantinho do Céu, na Serra.

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 01:58

Publicado em 

08 jun 2019 às 01:58
Marcas da troca de tiros entre militares e bandidos na Serra Crédito: Divulgação
Assalto, troca de tiros e perseguição. Assim foi o início da noite desta sexta-feira (7) na Serra. Tudo aconteceu depois que quatro criminosos armados assaltaram um motorista de aplicativo e usaram o veículo para praticar arrastões no município. Três suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente.
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De acordo com o subtenente Braga, do 6º Batalhão da Polícia Militar, o primeiro assalto aconteceu no bairro Cantinho do Céu, na Serra. "O motorista de aplicativo foi até o bairro deixar uma família e quando estava saindo foi surpreendido por quatro indivíduos que entraram na frente do veículo dele. Um deles estava com um revólver e outro com uma pistola”, informou.
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O policial contou ainda que o motorista foi ameaçado pelo grupo e obrigado a sair do carro, um Ford Focus. Os bandidos então seguiram em direção ao bairro Jardim Tropical.
Carro que foi roubado e usado por criminosos para fazer arrastão Crédito: Divulgação
“Após o roubo, uma viatura passava na hora e o motorista conseguiu avisar os militares da guarnição sobre o assalto. Depois que a vítima já estava mais calma, conseguiu informar que o veículo tinha rastreador. Com o  posicionamento de onde estava o veículo, um cerco foi montado ao longo da BR 101", destacou.
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O subtenente informou ainda que os criminosos passaram em Jardim Tropical, em seguida foram para  Jardim Limoeiro, também na Serra, onde assaltaram um cliente de um bar. Foi na Avenida Pedro Zangrandi, depois que os assaltantes saíram do bar, que os militares alcançaram os suspeitos.
"Quando os policiais deram ordem de parada, um deles desembarcou e efetuou vários disparos contra os militares. Um policial parou a viatura e saiu pra responder a injusta agressão, o outro policial fez os disparos de dentro da viatura, eles são profissionais preparados e tem técnica para isso”, disse.
Ainda segundo o subtenente, após a troca de tiros, os suspeitos conseguiram entrar no Ford Focus e fugir, mas foram alcançados momentos depois na BR 101.
A PM acredita que os criminosos fariam um outro arrastão na região da Serra. “Eles fizeram roubos em questão de minutos. Acredito que eles fariam mais um arrastão se não fosse a ação rápida da polícia”, pontuou Braga.
A polícia destacou ainda que o responsável por dirigir o veículo era um adolescente. "Ele dirigia o veículo em alta velocidade, fazia manobras violentas em vias públicas, levando várias pessoas ao perigo".
Uma arma falsa foi encontrada com o bando. Os suspeitos e o veículo foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.

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