Assalto, arrastão e troca de tiros na Serra

Marcas da troca de tiros entre militares e bandidos na Serra Crédito: Divulgação

Serra. Tudo aconteceu depois que quatro criminosos armados assaltaram um motorista de aplicativo e usaram o veículo para praticar arrastões no município. Três suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente. Assalto, troca de tiros e perseguição. Assim foi o início da noite desta sexta-feira (7) na. Tudo aconteceu depois que quatro criminosos armados assaltaram um motorista de aplicativo e usaram o veículo para praticar arrastões no município. Três suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente.

Polícia Militar, o primeiro assalto aconteceu no bairro Cantinho do Céu, na Serra. "O motorista de aplicativo foi até o bairro deixar uma família e quando estava saindo foi surpreendido por quatro indivíduos que entraram na frente do veículo dele. Um deles estava com um revólver e outro com uma pistola”, informou. De acordo com o subtenente Braga, do 6º Batalhão da, o primeiro assalto aconteceu no bairro Cantinho do Céu, na Serra. "O motorista de aplicativo foi até o bairro deixar uma família e quando estava saindo foi surpreendido por quatro indivíduos que entraram na frente do veículo dele. Um deles estava com um revólver e outro com uma pistola”, informou.

Jardim Tropical. O policial contou ainda que o motorista foi ameaçado pelo grupo e obrigado a sair do carro, um Ford Focus. Os bandidos então seguiram em direção ao bairro

Carro que foi roubado e usado por criminosos para fazer arrastão Crédito: Divulgação

BR 101", destacou. “Após o roubo, uma viatura passava na hora e o motorista conseguiu avisar os militares da guarnição sobre o assalto. Depois que a vítima já estava mais calma, conseguiu informar que o veículo tinha rastreador. Com o posicionamento de onde estava o veículo, um cerco foi montado ao longo da", destacou.

O subtenente informou ainda que os criminosos passaram em Jardim Tropical, em seguida foram para Jardim Limoeiro, também na Serra, onde assaltaram um cliente de um bar. Foi na Avenida Pedro Zangrandi, depois que os assaltantes saíram do bar, que os militares alcançaram os suspeitos.

"Quando os policiais deram ordem de parada, um deles desembarcou e efetuou vários disparos contra os militares. Um policial parou a viatura e saiu pra responder a injusta agressão, o outro policial fez os disparos de dentro da viatura, eles são profissionais preparados e tem técnica para isso”, disse.

Ainda segundo o subtenente, após a troca de tiros, os suspeitos conseguiram entrar no Ford Focus e fugir, mas foram alcançados momentos depois na BR 101.

A PM acredita que os criminosos fariam um outro arrastão na região da Serra. “Eles fizeram roubos em questão de minutos. Acredito que eles fariam mais um arrastão se não fosse a ação rápida da polícia”, pontuou Braga.

A polícia destacou ainda que o responsável por dirigir o veículo era um adolescente. "Ele dirigia o veículo em alta velocidade, fazia manobras violentas em vias públicas, levando várias pessoas ao perigo".