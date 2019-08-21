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Violência

Assaltantes trancam família em banheiro e roubam casa em Jaguaré

Criminosos invadiram uma residência na zona rural da cidade e levaram dinheiro, joias e o veículo da família, uma pick-up

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 09:52
A delegacia de Jaguaré está à frente das investigações do assalto ocorrido na zona rural do município Crédito: Divulgação
Uma família viveu momentos de terror e violência na noite da última terça-feira (20), no Córrego Caximbal, zona rural de Jaguaré, no Norte do Estado. As três vítimas foram rendidas por criminosos armados e encapuzados, que as trancaram em um banheiro da residência assaltada.
> Mulher é encontrada morta em casa que pegou fogo em Piúma
Segundo a Polícia Militar, três homens entraram na casa usando armas de fogo e fizeram ameaças de morte à família. As vítimas foram obrigadas a entregar dinheiro e joias e, em seguida, foram trancados em um banheiro. Os acusados aproveitaram para revirar a residência em busca de mais objetos de valor.
Além de joias, os suspeitos levaram três celulares, R$ 400 em moedas e uma pick-up Fiat Toro, de cor branca. Eles fugiram em direção ao Córrego Cerejeira. Os policiais realizaram buscas pela região, mas não localizaram os criminosos.
Procurada para informar se uma quadrilha atua na região de Jaguaré, já que os roubos em residências da zona rural da cidade estão cada vez mais frequentes, a Polícia Civil ainda não respondeu.
A Prefeitura de Jaguaré também foi procurada para dizer se foi tomada alguma providência para aumentar a segurança dos moradores, mas até o momento não enviou resposta.

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