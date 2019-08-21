Assaltantes trancam família em banheiro e roubam casa em Jaguaré

A delegacia de Jaguaré está à frente das investigações do assalto ocorrido na zona rural do município Crédito: Divulgação

Uma família viveu momentos de terror e violência na noite da última terça-feira (20), no Córrego Caximbal, zona rural de Jaguaré , no Norte do Estado. As três vítimas foram rendidas por criminosos armados e encapuzados, que as trancaram em um banheiro da residência assaltada.

Segundo a Polícia Militar, três homens entraram na casa usando armas de fogo e fizeram ameaças de morte à família. As vítimas foram obrigadas a entregar dinheiro e joias e, em seguida, foram trancados em um banheiro. Os acusados aproveitaram para revirar a residência em busca de mais objetos de valor.

Além de joias, os suspeitos levaram três celulares, R$ 400 em moedas e uma pick-up Fiat Toro, de cor branca. Eles fugiram em direção ao Córrego Cerejeira. Os policiais realizaram buscas pela região, mas não localizaram os criminosos.

Procurada para informar se uma quadrilha atua na região de Jaguaré, já que os roubos em residências da zona rural da cidade estão cada vez mais frequentes, a Polícia Civil ainda não respondeu.