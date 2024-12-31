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Crime em Novo México

Assaltantes são presos 5h após roubarem R$ 6 mil de farmácia em Vila Velha

Caio Loyola e Mezaque Santana, ambos de 20 anos, foram reconhecidos por agentes da Guarda Municipal em loja de conveniência em outro bairro do município

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 13:53

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 dez 2024 às 13:53
Dois jovens, ambos de 20 anos, invadiram uma farmácia em Novo México, em Vila Velha, na segunda-feira (30), renderam uma funcionária e a proprietária do local, colocaram as duas no banheiro e roubaram a bolsa e o celular da trabalhadora, além de R$ 6 mil do estabelecimento. Os suspeitos, identificados como Caio Loyola e Mezaque Santana, foram presos cinco horas depois do roubo, após serem reconhecidos por agentes da Guarda Municipal. 
"Aguardei uns três minutos antes de sair para ver se tinha ido embora, porque ele falou: ‘Não sai, não. Ou a gente mete tiro na cara de vocês"
X. - Proprietária da farmácia, que não quis ser identificada
Imagens de câmeras de segurança da farmácia registraram o momento em que os dois suspeitos entraram no estabelecimento. Na gravação, um deles aparece seguindo para os fundos, em direção à funcionária. Já o outro vai direto no caixa, onde a proprietária do local estava atendendo clientes por rede social.
Após colocarem as duas no banheiro, Caio e Mezaque fugiram, mas acabaram sendo reconhecidos e pegos cinco horas depois. Eles estavam em uma loja de conveniência de um posto de gasolina no bairro Ibes, no mesmo município, quando foram identificados por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, os jovens não resistiram à detenção e confessaram o crime. Porém, quando levaram agentes da Guarda a uma área de mata onde haviam abandonado o celular, Caio e Mezaque tentaram fugir, mesmo algemados. Durante a ação, eles acabaram tropeçando e foram detidos novamente.
Dupla assalta farmácia, dá prejuízo de R$ 6 mil e são presos cinco horas depois em Vila Velha.
Dupla assalta farmácia, dá prejuízo de R$ 6 mil e são presos cinco horas depois em Vila Velha. Crédito: Arquivo pessoal
Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha e autuados por roubo qualificado, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Viagem (CTV) nesta terça-feira (31). Foi recuperado, além do equipamento eletrônico, pouco mais de R$ 100.

Foi o 5º roubo à farmácia em 5 anos

A dona do local contou que essa foi a quinta vez em cinco anos que a farmácia foi alvo de assaltantes. “Logo no início fui assaltada duas vezes, depois mais uma vez. E no ano retrasado, no dia 31 de janeiro de 2022, mais uma vez. É difícil porque o problema não é a gente, mas a Justiça que não coloca uma lei firme para esse tipo de gente. E eles não estão nem aí se vão ser presos”, desabafou a empresária.

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