Assaltantes são presos 5h após roubarem R$ 6 mil de farmácia em Vila Velha

Dois jovens, ambos de 20 anos, invadiram uma farmácia em Novo México, em Vila Velha , na segunda-feira (30), renderam uma funcionária e a proprietária do local, colocaram as duas no banheiro e roubaram a bolsa e o celular da trabalhadora, além de R$ 6 mil do estabelecimento. Os suspeitos, identificados como Caio Loyola e Mezaque Santana, foram presos cinco horas depois do roubo, após serem reconhecidos por agentes da Guarda Municipal.

"Aguardei uns três minutos antes de sair para ver se tinha ido embora, porque ele falou: ‘Não sai, não. Ou a gente mete tiro na cara de vocês" X. - Proprietária da farmácia, que não quis ser identificada

Imagens de câmeras de segurança da farmácia registraram o momento em que os dois suspeitos entraram no estabelecimento. Na gravação, um deles aparece seguindo para os fundos, em direção à funcionária. Já o outro vai direto no caixa, onde a proprietária do local estava atendendo clientes por rede social.

Após colocarem as duas no banheiro, Caio e Mezaque fugiram, mas acabaram sendo reconhecidos e pegos cinco horas depois. Eles estavam em uma loja de conveniência de um posto de gasolina no bairro Ibes, no mesmo município, quando foram identificados por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, os jovens não resistiram à detenção e confessaram o crime. Porém, quando levaram agentes da Guarda a uma área de mata onde haviam abandonado o celular, Caio e Mezaque tentaram fugir, mesmo algemados. Durante a ação, eles acabaram tropeçando e foram detidos novamente.

Dupla assalta farmácia, dá prejuízo de R$ 6 mil e são presos cinco horas depois em Vila Velha. Crédito: Arquivo pessoal

Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha e autuados por roubo qualificado, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Viagem (CTV) nesta terça-feira (31). Foi recuperado, além do equipamento eletrônico, pouco mais de R$ 100.

Foi o 5º roubo à farmácia em 5 anos