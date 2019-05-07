Assaltantes são detidos por policial e professor de artes marciais

Dois adolescentes de 15 anos foram surpreendidos durante um assalto na noite desta segunda-feira (06), no Centro de Linhares, região Norte do Estado. Com uma arma de brinquedo, eles roubaram o celular de uma jovem de 22 anos. Quando tentaram fugir, os suspeitos foram rendidos e imobilizados por um professor de artes marciais e um policial.
Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 22 horas, na Avenida Rufino de Carvalho. Os acusados usaram uma réplica de pistola para roubar o celular da vítima. Em seguida, quando tentavam fugir de bicicleta, foram surpreendidos pelo PM de folga e pelo professor de artes marciais, que é faixa preta.
Os adolescentes foram imobilizados no chão. Com a chegada dos militares, os suspeitos foram conduzidos para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que os adolescentes vão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo e que eles serão apresentados à Justiça.