Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Assaltante morre, comparsa é baleado e vítima fica ferida em Guaçuí

Uma mulher vítima dos assaltantes foi atingida por uma bala perdida durante a ação dos criminosos

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 14:05

Publicado em 

11 abr 2019 às 14:05
Um morre e duas pessoas são feridas durante tentativa de assalto em Guaçuí Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto e um comparsa baleado na madrugada desta quinta-feira (11), em Guaçuí, na região do Caparaó. Uma mulher vítima dos assaltantes foi atingida por uma bala perdida durante a ação dos criminosos. Logo após o crime, outros dois adolescentes que tiveram participação na tentativa de assalto foram apreendidos com duas motocicletas. A pessoa que fez os disparos contra os assaltantes não foi identificado.
De acordo com a Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta de 1h na Avenida José de Alexandre. Uma mulher foi abordada por um dos assaltantes, identificado como David Oliveira Vieira, de 21 anos, que sob ameaças e apontando a arma na cabeça da vítima exigiu a bolsa dela. Uma terceira pessoa, não identificada, efetuou vários disparos de arma de fogo na direção dos assaltantes. A PM acredita que aconteceu troca de tiros.
Assaltante morre, comparsa é baleado e vítima fica ferida em Guaçuí
A vítima do assalto foi atingida por um tiro no peito, próximo ao ombro, mas não corre risco de morte. David foi atingido no peito e morreu no local. Os outros comparsas conseguiram fugir.
Ao chegar no Pronto Socorro de Guaçuí, para onde a vítima foi levada, a PM constatou que outro adolescente de 17 anos também havia dado entrada na unidade hospitalar. Ele foi baleado no peito na mesma ação e confessou que teria participado da tentativa de roubo. Após receber alta ele foi encaminhado para a delegacia regional de Alegre.
Além de confessar o crime, o jovem ainda apontou o local onde estaria uma motocicleta utilizada para chegar no local do assalto. A PM fez buscas na região e conseguiu identificar e apreender outros dois adolescentes envolvidos no crime. As motocicletas, uma de marca Wolver KN 150, de cor laranja, e uma CG 125 verde (com restrição de furto ou roubo), também foram apreendidas.
Os outros adolescentes apreendidos também foram levados para a delegacia de Alegre e foram autuados porato infracional análogo ao crime de latrocínio. Eles serão apresentados ainda nesta quinta-feira ao Ministério Público, que decidirá se eles serão internados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados