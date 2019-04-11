Assaltante morre, comparsa é baleado e vítima fica ferida em Guaçuí

Um morre e duas pessoas são feridas durante tentativa de assalto em Guaçuí Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto e um comparsa baleado na madrugada desta quinta-feira (11), em Guaçuí , na região do Caparaó. Uma mulher vítima dos assaltantes foi atingida por uma bala perdida durante a ação dos criminosos. Logo após o crime, outros dois adolescentes que tiveram participação na tentativa de assalto foram apreendidos com duas motocicletas. A pessoa que fez os disparos contra os assaltantes não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta de 1h na Avenida José de Alexandre. Uma mulher foi abordada por um dos assaltantes, identificado como David Oliveira Vieira, de 21 anos, que sob ameaças e apontando a arma na cabeça da vítima exigiu a bolsa dela. Uma terceira pessoa, não identificada, efetuou vários disparos de arma de fogo na direção dos assaltantes. A PM acredita que aconteceu troca de tiros.

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A vítima do assalto foi atingida por um tiro no peito, próximo ao ombro, mas não corre risco de morte. David foi atingido no peito e morreu no local. Os outros comparsas conseguiram fugir.

Ao chegar no Pronto Socorro de Guaçuí, para onde a vítima foi levada, a PM constatou que outro adolescente de 17 anos também havia dado entrada na unidade hospitalar. Ele foi baleado no peito na mesma ação e confessou que teria participado da tentativa de roubo. Após receber alta ele foi encaminhado para a delegacia regional de Alegre.

Além de confessar o crime, o jovem ainda apontou o local onde estaria uma motocicleta utilizada para chegar no local do assalto. A PM fez buscas na região e conseguiu identificar e apreender outros dois adolescentes envolvidos no crime. As motocicletas, uma de marca Wolver KN 150, de cor laranja, e uma CG 125 verde (com restrição de furto ou roubo), também foram apreendidas.