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Violência

Assaltante leva surra após dar soco em mulher em Colatina

Pessoas que passavam no local presenciaram a situação e bateram no homem

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 18:05

Publicado em 

19 jan 2019 às 18:05
Marcos Antônio de Arruda foi preso após agredir mulher em tentativa de assalto Crédito: Polícia Militar
Um homem de 30 anos foi preso em Colatina, Região Noroeste do Estado, depois de agredir uma mulher durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (18), no Centro da cidade. A vítima foi agredida com um soco após ela e uma idosa se recusarem a dar dinheiro ao suspeito. Ele apanhou de populares e acabou preso.
Segundo informações da Polícia Militar, a mulher de 36 anos e uma idosa de 64 anos haviam acabado de sair de um supermercado, na Rua Alexandre Calmon, quando foram abordadas por Marcos Antônio de Arruda. O acusado exigiu dinheiro e a idosa afirmou que não podia dar, mas pagaria algum alimento para ele.
Transtornado, ele apertou o braço da vítima e começou a gritar: “Você tem dinheiro sim, vai me dar dinheiro”. Em seguida, o suspeito deu um soco no rosto da outra mulher, a derrubando no chão. Além disso, ele teria aproveitado o momento para tentar pegar a bolsa da idosa.
Ainda de acordo com a PM, algumas pessoas que passavam no local presenciaram a situação e bateram no homem. Quando uma viatura chegou, os militares viram o grupo usando de força para deter o acusado. Ao avistarem os policiais, os populares foram embora.
Apesar do trauma, as vítimas passam bem. A PM informou ainda que o homem é conhecido na região por ocorrências de furto, roubo e agressão a mulheres.
O suspeito foi conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que Marcos Antônio foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
 

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