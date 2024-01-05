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Carapina

Assaltante é morto por vigilante ao roubar casal em rodoviária na Serra

Segundo PM, vigilante contou que homem apontou arma em sua direção, por isso ele atirou; posteriormente foi identificado que se tratava de simulacro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 jan 2024 às 11:18

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 11:18

PM mata suspeito de roubo na Serra
PM mata suspeito de roubo na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um assaltante foi morto por um vigilante na rodoviária de Carapina, na Serra, no momento em que estava roubando um casal na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o trabalhador contou que o suspeito chegou a apontar uma arma para ele, que atirou contra o criminoso. Posteriormente, foi constatado que se tratava de um simulacro (arma falsa). O indivíduo não foi identificado.
O repórter João Brito, da TV Gazeta, apurou que o casal aguardava uma carona quando foi abordado pelo criminoso. O guichê de atendimento da rodoviária estava fechado e havia poucas pessoas no local.
Conforme a PM, o vigilante viu as vítimas sendo assaltadas e ordenou que o suspeito soltasse a arma, mas o assaltante se voltou contra ele, momento em que o trabalhador atirou duas vezes.
O criminoso foi atingido e chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Segundo a PM, outras testemunhas, incluindo as vítimas do assalto, confirmaram a versão do vigilante, que estava com arma legalizada em nome da empresa para a qual presta serviço.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte e, posteriormente, será liberado para os familiares.
O vigilante foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado após a autoridade policial constatar que o mesmo agiu em legítima defesa. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

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