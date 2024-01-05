Assaltante é morto por vigilante ao roubar casal em rodoviária na Serra

PM mata suspeito de roubo na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um assaltante foi morto por um vigilante na rodoviária de Carapina, na Serra , no momento em que estava roubando um casal na noite de quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar , o trabalhador contou que o suspeito chegou a apontar uma arma para ele, que atirou contra o criminoso. Posteriormente, foi constatado que se tratava de um simulacro (arma falsa). O indivíduo não foi identificado.

O repórter João Brito, da TV Gazeta, apurou que o casal aguardava uma carona quando foi abordado pelo criminoso. O guichê de atendimento da rodoviária estava fechado e havia poucas pessoas no local.

Conforme a PM, o vigilante viu as vítimas sendo assaltadas e ordenou que o suspeito soltasse a arma, mas o assaltante se voltou contra ele, momento em que o trabalhador atirou duas vezes.

O criminoso foi atingido e chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Segundo a PM, outras testemunhas, incluindo as vítimas do assalto, confirmaram a versão do vigilante, que estava com arma legalizada em nome da empresa para a qual presta serviço.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte e, posteriormente, será liberado para os familiares.