Assaltante é morto por policiais após fazer família refém em Cariacica

Um bandido morre e outro foi detido após fazer família refém em Cariacica Crédito: Divulgação/PM

Cariacica, por volta de 7h30 desta sexta-feira (1°). De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos renderam uma dona de casa, de 63 anos, quando ela chegava na casa da filha. Os criminosos entraram no local em busca de dinheiro e joias. Ao todo, um rapaz, duas mulheres e duas crianças foram feitos reféns. Um assaltante foi morto e outro foi preso pela polícia após a dupla render uma família dentro de casa no bairro Itapemirim,, por volta de 7h30 desta sexta-feira (1°). De acordo com informações da, os bandidos renderam uma dona de casa, de 63 anos, quando ela chegava na casa da filha. Os criminosos entraram no local em busca de dinheiro e joias. Ao todo, um rapaz, duas mulheres e duas crianças foram feitos reféns.

Segundo informações da PM, a dona de casa estava em frente à casa da filha, uma vendedora de 37 anos, quando três suspeitos chegaram em um carro azul. Um deles ficou no carro e outros dois desceram e empurraram a mulher para dentro do local. A idosa afirmou que, para entrar, sempre bate na janela do quarto do neto, de 18 anos.

Os bandidos, então, bateram na janela. O neto pensou que fosse a avó, mas quando abriu, um dos homens pulou para dentro de casa e foi até a porta da frente para dar acesso ao comparsa.

Na casa, eles amarraram o rapaz de 18 anos com uma blusa de frio e o deixaram no quarto. Foram até o quarto da dona do local, uma vendedora de 37 anos, que dormia com o filho de 2 anos e a filha de 10. De acordo com a PM, a mulher contou que eles exigiam dinheiro e joias o tempo todo.

Quando tudo começou, uma pessoa que passava pela rua viu a ação dos bandidos no momento em que eles renderam a idosa. Em seguida, a pessoa acionou a polícia. Durante o assalto, militares chegaram ao local, tocaram o interfone e, quando a vendedora atendeu, foi ameaçada com uma arma apontada para a cabeça, para que ela desmentisse a situação.

Mesmo seguindo as ordens dos bandidos, a polícia desconfiou, os bandidos perceberam que eles ainda estava em frente ao local, ficaram nervosos e fugiram. Assim que a PM teve acesso à casa, conseguiram ver para onde eles tinham corrido.

Policiais cercaram a casa e conseguiram salvar a família Crédito: Reprodução/Internauta

Em perseguição, o suspeito que estava armado com uma pistola calibre 380 apontou a arma para a polícia, que reagiu com disparos, acertando três vezes um dos criminosos, que chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas morreu assim que deu entrada na unidade de saúde. Ele ainda não foi identificado.

O outro assaltante foi preso e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi identificado como André Geraldy dos Santos Gonçalves, de 18 anos. A ocorrência ainda está em andamento.