Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se deu mal

Assaltante com faca rende jovens e leva 'gravata' de vítima em Vila Velha

Caso aconteceu no bairro Itapuã, na noite de terça-feira (28), enquanto as mulheres iam para a faculdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2023 às 11:21

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 11:21

Morador flagrou momento em que vítimas imobilizaram o criminoso
Morador flagrou momento em que vítimas imobilizaram o criminoso Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas jovens foram abordadas por um homem armado com faca na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, em ItapuãVila Velha, na última terça-feira (28). O suspeito anunciou o assalto e tentou golpear uma delas, mas não contava que levaria uma 'gravata' — um técnica de defesa pessoal — e acabaria preso. 
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local para atender a ocorrência já encontraram equipes da Polícia Civil e outra viatura prestando apoio. 
As vítimas, de 25 e 27 anos, relataram que estavam indo para a faculdade quando foram abordadas. Ele as ameaçou dizendo que, caso não entregassem tudo, iriam ser mortas. Neste momento, ele tentou dar um golpe na jovem de 27 anos, mas ela desviou. Em seguida, o homem pegou a bolsa dela,
Logo depois, aproveitando um momento de descuido do ladrão, a vítima imobilizou o homem e ele caiu no chão. Segundo relato dela, um homem apareceu e ajudou a segurar o suspeito até a chegada da polícia.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, policiais civis que passavam pelo local também pararam para ajudar. Testemunhas revelaram que a vítima que imobilizou o suspeito seria lutadora de jiu-jítsu.
Como se machucou na queda, o suspeito, de 32 anos, foi levado ao hospital. Depois, foi encaminhado até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil informou que o homem "foi autuado em flagrante por roubo e tentativa de roubo qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados