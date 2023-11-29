Assaltante com faca rende jovens e leva 'gravata' de vítima em Vila Velha

Morador flagrou momento em que vítimas imobilizaram o criminoso Crédito: Leitor | A Gazeta

Duas jovens foram abordadas por um homem armado com faca na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, em Itapuã Vila Velha , na última terça-feira (28). O suspeito anunciou o assalto e tentou golpear uma delas, mas não contava que levaria uma 'gravata' — um técnica de defesa pessoal — e acabaria preso.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , quando os agentes chegaram ao local para atender a ocorrência já encontraram equipes da Polícia Civil e outra viatura prestando apoio.

As vítimas, de 25 e 27 anos, relataram que estavam indo para a faculdade quando foram abordadas. Ele as ameaçou dizendo que, caso não entregassem tudo, iriam ser mortas. Neste momento, ele tentou dar um golpe na jovem de 27 anos, mas ela desviou. Em seguida, o homem pegou a bolsa dela,

Logo depois, aproveitando um momento de descuido do ladrão, a vítima imobilizou o homem e ele caiu no chão. Segundo relato dela, um homem apareceu e ajudou a segurar o suspeito até a chegada da polícia.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, policiais civis que passavam pelo local também pararam para ajudar. Testemunhas revelaram que a vítima que imobilizou o suspeito seria lutadora de jiu-jítsu.