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Cariacica

Artefato abandonado após protesto mobiliza esquadrão antibombas no Contorno

O objeto foi deixado após manifestação realizada por moradores de Mucuri e Vila Independência

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:40

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:40

Artefato abandonado após protesto mobiliza esquadrão antibombas na Rodovia do Contorno Crédito: Marcelo Prest | GZ
Um artefato abandonado após protesto de moradores de Mucuri, em Cariacica, em razão da morte de um suspeito durante um confronto com a PM na manhã desta terça (07), mobilizou o esquadrão antibombas no início da tarde na região de Vila Capixaba, no mesmo município
Policiais verificaram e detonaram o objeto por volta das 13 horas, mas não confirmaram se realmente era uma bomba. O material foi deixado após manifestação realizada por moradores. De acordo com informações da PM, após a morte do rapaz, moradores da região realizaram um protesto na Rodovia do Contorno, incendiando pneus, o que deixou a via totalmente interditada.
VEJA FOTOS
A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.
O baleado, que ainda não foi identificado pela polícia, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas acabou morrendo.
Depois da morte do rapaz, outros moradores da região realizaram um protesto em que incendiaram pneus e interditaram a Rodovia do Contorno nos dois sentidos.
Segundo a PM, a Cimesp e o Corpo de Bombeiros estão no local do protesto e as chamas foram contidas. O trânsito já está liberado na região.
O helicóptero Harpia da Polícia Militar sobrevoou a região. Não há confirmações sobre prisões ou outras apreensões.
MANIFESTANTES
Os manifestantes que incendiaram pneus e interditaram a Rodovia do Contorno, em Cariacica, afirmaram à equipe de reportagem da TV Gazeta que o rapaz morto não tinha passagens pela polícia e que era trabalhador. O primo da vítima, que não foi identificado, disse que ninguém sabe onde o corpo do rapaz está e descreve a situação como revoltante.
"Ele não tinha passagem, trabalha vendendo cordão, capinha de celular. Eu fiquei sabendo que foi uma perseguição. Ele foi morto em frente a casa dele e os policiais tiraram ele do chão, colocaram na viatura e até agora ninguém sabe onde está o corpo. Eu conheço o menino desde criança, fui criado com ele. É revoltante", desabafa o primo.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi atendido pelo plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser identificado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Com informações de Diony Silva

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