Artefato abandonado após protesto mobiliza esquadrão antibombas no Contorno

Artefato abandonado após protesto mobiliza esquadrão antibombas na Rodovia do Contorno Crédito: Marcelo Prest | GZ

Policiais verificaram e detonaram o objeto por volta das 13 horas, mas não confirmaram se realmente era uma bomba. O material foi deixado após manifestação realizada por moradores. De acordo com informações da PM, após a morte do rapaz, moradores da região realizaram um protesto na Rodovia do Contorno, incendiando pneus, o que deixou a via totalmente interditada.

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A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.

O baleado, que ainda não foi identificado pela polícia, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas acabou morrendo.

Depois da morte do rapaz, outros moradores da região realizaram um protesto em que incendiaram pneus e interditaram a Rodovia do Contorno nos dois sentidos.

Segundo a PM, a Cimesp e o Corpo de Bombeiros estão no local do protesto e as chamas foram contidas. O trânsito já está liberado na região.

O helicóptero Harpia da Polícia Militar sobrevoou a região. Não há confirmações sobre prisões ou outras apreensões.

MANIFESTANTES

Os manifestantes que incendiaram pneus e interditaram a Rodovia do Contorno, em Cariacica, afirmaram à equipe de reportagem da TV Gazeta que o rapaz morto não tinha passagens pela polícia e que era trabalhador. O primo da vítima, que não foi identificado, disse que ninguém sabe onde o corpo do rapaz está e descreve a situação como revoltante.

"Ele não tinha passagem, trabalha vendendo cordão, capinha de celular. Eu fiquei sabendo que foi uma perseguição. Ele foi morto em frente a casa dele e os policiais tiraram ele do chão, colocaram na viatura e até agora ninguém sabe onde está o corpo. Eu conheço o menino desde criança, fui criado com ele. É revoltante", desabafa o primo.

POLÍCIA CIVIL

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser identificado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi atendido pelo plantão vigente doO corpo foi encaminhado para opara ser identificado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.