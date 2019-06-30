Armas e drogas são apreendidas pela polícia no Sul do ES

Cachoeiro de Itapemirim, Piúma e Marataízes. No total foram apreendidos 26 buchas de maconha, 4 papelotes e pino de cocaína, 29 pedras de crack, três armas de fogo e 30 munições, além de R$ 319,00. Três homens, uma mulher e um adolescente foram detidos pela Polícia Militar. Eles foram flagrados com armas, munições e drogas nos municípios de. No total foram apreendidos 26 buchas de maconha, 4 papelotes e pino de cocaína, 29 pedras de crack, três armas de fogo e 30 munições, além de R$ 319,00.

Em Cachoeiro, no Sul do Estado, a Polícia recebeu denúncias sobre o comércio de drogas com armas de fogo no bairro Novo Parque e encontraram dois homens com duas buchas de maconha, um pino e um papelote de cocaína e duas armas de fogo de calibre 32 e 38, além de 25 munições variadas e uma quantia de R$ 210,00.

No bairro Aeroporto, também em Cachoeiro, onde acontece neste fim de semana os shows da festa da cidade, a polícia prendeu uma mulher por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (29). Ela estava com 20 buchas de maconha, dois papelotes de cocaína e R$ 24,00.

No município de Piúma, no Litoral Sul, um adolescente foi detido com drogas durante uma festividade na madrugada deste domingo (30). Com ele a polícia aprendeu 29 pedras de crack, 04 buchas de maconha e R$ 85,00.

Ainda no Litoral Sul, em Marataízes, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Segundo denúncias, ele estava ameaçando as pessoas com a arma na zona rural do município, na localidade de Brejo dos Patos, e seguiu sentido Marataízes. Os policiais militares conseguiram abordar o suspeito e localizaram um revólver calibre 38 com 05 munições intactas.