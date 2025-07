Norte do ES

Aracruz e Linhares completam 30 dias sem registrar assassinatos

Os últimos homicídios ocorreram em Linhares no dia 10 de junho e em Aracruz, no dia 23 de maio, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Civil

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:45

Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, completaram 30 dias sem registros de assassinatos, conforme informado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta sexta-feira (18). De acordo com a pasta, os últimos homicídios ocorreram em Linhares no dia 10 de junho e em Aracruz, no dia 23 de maio. O delegado Fabrício Dutra, superintendente da Polícia Civil no Norte do Estado, atribuiu o resultado à ação de todas as forças de segurança [assista acima].>

A média mensal de homicídios em Aracruz, segundo dados do Observatório de Segurança Pública Capixaba, computados de 2017 até junho de 2025, é de dois assassinatos por mês. Já em Linhares, considerando a mesma base de cálculo, a média é de quase seis mensalmente.>

Os números, segundo a própria Sesp, representam o melhor resultado desde o início da série histórica, que começou no ano 2000. São seis casos a menos que no mesmo período do ano passado, até o dia 17 de julho.>

“A região Norte sempre foi marcada pela questão dos assassinatos, com áreas violentas e disputas territoriais do tráfico de drogas. Com o trabalho integrado e de monitoramento constante do programa Estado Presente, temos feito ações intensivas de combate a organizações criminosas, com objetivo de preservar cada vez mais vidas. Agradecemos muito aos nossos policiais civis e militares por todo o esforço para trazer mais segurança à população do Norte”, disse o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.>

>

A Sesp informou ainda que os últimos casos de feminicídio foram registrados há mais de um ano: em Linhares, no dia 11 de julho de 2024, e em Aracruz, no dia 21 de julho do mesmo ano.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta