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Violência

Aposentado é assaltado ao tirar carro da garagem em Vila Velha

Dois bandidos em uma bicicleta assaltaram um aposentado de 68 anos em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (05)

Publicado em 05 de Março de 2019 às 16:59

Publicado em 

05 mar 2019 às 16:59
Carro do aposentado tinha bloqueador e foi recuperado pela vítima Crédito: Bernardo Coutinho
Um aposentado de 68 anos foi rendido por dois bandidos armados ao tirar o carro da garagem na manhã desta terça-feira (05) no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Os bandidos fugiram com o Citroen Xsara Picasso prata da vítima, mas o veículo possui bloqueador automotivo e foi abandonado pelos criminosos. Os ladrões conseguiram fugir.
A vítima contou que tinha saído com o carro da garagem, por volta das 8h, quando foi abordado por dois bandidos armados. Segundo o aposentado, eles chegaram cada um em uma bicicleta e anunciaram o assalto. Com a arma em punho, exigiram que o aposentado, que estava indo passear, saísse do veículo. 
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“Eu tinha entrado no carro, fechado a porta e estava pronto para sair quando eles chegaram. Eles apontaram a arma e gritavam: ‘perdeu, perdeu!’. Eu disse: ‘o carro é seu, leva’ e saí do carro sem esboçar qualquer reação. Só que eles tiveram dificuldade porque o carro é automático, mas já estava ligado e eu os orientei a guiá-lo”, relembrou.
Enquanto um bandido dirigia o Xsara Picasso, o outro fugiu em uma bicicleta. Mesmo com o carro em movimento, eles tentaram colocar a bicicleta no veículo para fugirem juntos. No entanto, não conseguiram porque o bloqueador do carro ativou de forma automática.
“Para o carro não desligar, é preciso acionar um comando de forma manual. Como eu sabia que o bloqueador ia funcionar, fiquei tranquilo. Um vizinho viu tudo e fomos no carro dele atrás dos bandidos. A cerca de três quarteirões de casa, encontrei meu carro”, disse.
Os bandidos fugiram em uma bicicleta. O celular do aposentado, que estava no carro, foi levado por eles. A outra bicicleta abandonada pelos criminosos foi levada pela vítima à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
 

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