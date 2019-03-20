Após tiroteio, prefeitura suspende aulas em escola de Vila Velha

Escola de Ataíde, em Vila Velha, permanece fechada por determinação da prefeitura após tiroteio no local Crédito: Danielle Cariello

tiroteio na região conhecida como Cidade de Deus, no bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta terça-feira (19), que assustou os moradores, a prefeitura suspendeu as aulas na Unidade Municipal de Educação Infantil Amilton da Silva como medida de segurança. Depois de um, a prefeitura suspendeu as aulas na Unidade Municipal de Educação Infantil Amilton da Silva como medida de segurança.

O aviso que a escola está fechada por motivos de segurança pode ser lido em um cartaz colado na faixada do local e diz que "as aulas foram suspensas pelo secretário de Educação até que haja condições de segurança para retomar as atividades".

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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Procurada para esclarecer a situação, a Prefeitura de Vila Velha, em nota, diz que lamenta o incidente ocorrido nessa terça-feira (19), na comunidade Ewerton Montenegro Guimarães, também conhecida como Cidade de Deus nesta terça-feira (19), e informa que em conjunto com as forças de segurança do Estado, trabalha para garantir a segurança dos alunos e dos profissionais que atuam na unidade de educação infantil localizada no bairro.

Ainda em nota, a prefeitura, por medida de segurança, ouviu a Secretaria Municipal de Educação e decidiu por suspender o dia letivo de aulas nessa quarta-feira (20) de março. A Prefeitura conta com o restabelecimento da ordem por meio das forças de segurança do Estado.

A Semed informa ainda que vai manter as aulas suspensas até completa normalização da situação pois é necessário garantir as condições de trabalho e segurança para nossos alunos e servidores. A reposição das aulas será definida logo após a normalização da situação.

Cerca de 210 alunos, de 2 a 5 anos, ficaram sem aulas.