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Cidade de Deus

Após tiroteio, prefeitura suspende aulas em escola de Vila Velha

Um tiroteio assustou moradores do bairro Ataíde nesta terça-feira (19). Pela manhã, um aviso na faixada da Umei Amilton Silva informou sobre a suspensão das aulas pela secretaria de Educação até que tudo se normalize

Publicado em 20 de Março de 2019 às 14:22

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

20 mar 2019 às 14:22
Escola de Ataíde, em Vila Velha, permanece fechada por determinação da prefeitura após tiroteio no local Crédito: Danielle Cariello
Depois de um tiroteio na região conhecida como Cidade de Deus, no bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta terça-feira (19), que assustou os moradores, a prefeitura suspendeu as aulas na Unidade Municipal de Educação Infantil Amilton da Silva como medida de segurança.
O aviso que a escola está fechada por motivos de segurança pode ser lido em um cartaz colado na faixada do local e diz que "as aulas foram suspensas pelo secretário de Educação até que haja condições de segurança para retomar as atividades".
Após tiroteio, prefeitura suspende aulas em escola de Vila Velha
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Procurada para esclarecer a situação, a Prefeitura de Vila Velha, em nota, diz que lamenta o incidente ocorrido nessa terça-feira (19), na comunidade Ewerton Montenegro Guimarães, também conhecida como Cidade de Deus nesta terça-feira (19), e informa que em conjunto com as forças de segurança do Estado, trabalha para garantir a segurança dos alunos e dos profissionais que atuam na unidade de educação infantil localizada no bairro.
Ainda em nota, a prefeitura, por medida de segurança, ouviu a Secretaria Municipal de Educação e decidiu por suspender o dia letivo de aulas nessa quarta-feira (20) de março. A Prefeitura conta com o restabelecimento da ordem por meio das forças de segurança do Estado.
A Semed informa ainda que vai manter as aulas suspensas até completa normalização da situação pois é necessário garantir as condições de trabalho e segurança para nossos alunos e servidores. A reposição das aulas será definida logo após a normalização da situação.
Cerca de 210 alunos, de 2 a 5 anos, ficaram sem aulas. 
Escola de Ataíde, em Vila Velha, permanece fechada por determinação da prefeitura após tiroteio no local Crédito: Danielle Cariello

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