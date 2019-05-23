Após tiroteio, esquadrão antibombas verifica artefato em Vila Velha

Após uma noite de tiroteios intensos no bairro Boa Vista, em Vila Velha , a Polícia Militar acionou o esquadrão antibombas para verificar um artefato encontrado no meio de uma rua na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a PM, moradores relataram ter ouvido muitos tiros durante toda a madrugada. O artefato similar a uma bomba foi encontrado durante a manhã. O local foi isolado e o esquadrão antibombas chegou por volta das 8h30.

Foi confirmado que o artefato era explosivo. A bomba foi explodida pelos militares. Segundo eles, o artefato teria capacidade de atingir uma pessoa a cinquenta metros de distância. A bomba era feita de aço e também de pólvora, ainda de acordo com os policiais.

Moradores estão assustados com a situação e não quiseram comentar sobre o caso com a reportagem da TV Gazeta. A região tem intensos relatos de troca de tiros. A motivação é a disputa pelo tráfico de drogas.

Ainda de acordo com os policiais que estão no local, nenhum suspeito foi preso até agora. Apesar do tiroteio intenso, não houve registro de mortes por causa da disputa durante a madrugada.