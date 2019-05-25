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Seis disparos

Após ser abordado por grupo, homem é assassinado a tiros na Serra

Rodrigo Santos de Oliveira morreu no local e os executores fugiram
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 mai 2019 às 16:39

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 16:39

Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros no bairro Serra Dourada I, na Serra, às 20h desta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo Santos de Oliveira foi abordado por um grupo de criminosos na Rua Tamboril e foi atingido com seis tiros. Os disparos feriram Rodrigo na cabeça, tórax, costas e pé esquerdo. Ele morreu no local e os executores fugiram.
>Trio é preso após arrastão em Transcol lotado em Cariacica
Uma prima da vítima contou que Rodrigo deixou uma filha de 3 anos. Segundo ela, o jovem havia saído da prisão há um mês. A prima não soube informar o motivo que levou Rodrigo à cadeia. “Nós não éramos muito próximos e por isso não sei detalhes. A família não sabe o real motivo da morte dele. A mãe dele está bastante abalada”, disse a jovem, que não quis se identificar.
O corpo de Rodrigo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra.
 

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