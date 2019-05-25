Após ser abordado por grupo, homem é assassinado a tiros na Serra

Uma prima da vítima contou que Rodrigo deixou uma filha de 3 anos. Segundo ela, o jovem havia saído da prisão há um mês. A prima não soube informar o motivo que levou Rodrigo à cadeia. “Nós não éramos muito próximos e por isso não sei detalhes. A família não sabe o real motivo da morte dele. A mãe dele está bastante abalada”, disse a jovem, que não quis se identificar.