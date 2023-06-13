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Sul do ES

Após roubar idosa, suspeito é preso na casa da mãe em Mimoso do Sul

Com o homem detido, os policiais apreenderam R$ 300 reais em espécie e uma faca que teria sido utilizada no assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2023 às 16:14

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 16:14

detenção polícia
Homem foi detido na noite desta segunda-feira (12), na casa da própria mãe Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem foi detido pela Polícia Militar após realizar furtos em Mimoso do Sul, na noite desta segunda-feira (12). De acordo com a PM, ele é suspeito de roubar a carteira de uma idosa e foi encontrado pelos policiais na casa da mãe dele.
O suspeito foi encontrado na localidade de Morro da Palha, onde a mãe reside. Ele ainda tentou fugir ao ver os policiais, mas foi recuperado pela equipe que estava no local. Após a abordagem, policiais encontraram uma faca e R$ 300 em espécie.
Aos policiais, a senhora informou que, após receber a aposentadoria, na altura da localidade de Morro Do Cristo, o indivíduo se aproximou dela e retirou sua carteira, que contava com R$ 950 e documentos pessoais.
O homem foi levado para a 7ª Delegacia Regional De Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material apreendido.

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