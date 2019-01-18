Após pagamento de fiança, envolvidos no caso de Jads&Jadson são soltos

Dupla JadsENTITY_amp_ENTITYJadson: na imagem, é possível visualizar as joias que foram roubadas do cantor Crédito: Reprodução

Vitória. Thiago, filho de Joel, que é dono de uma joalheria famosa no Centro da Capital, é acusado de participar da extorsão ao cantor sertanejo da dupla Jads&Jadson, e Joel foi preso por receptação qualificada no exercício da atividade comercial, além do crime de penhor ilegal. Thiago Domingos Magnago, de 23 anos, e o comerciante Joel Magnago, de 61 anos, foram soltos na tarde desta sexta-feira (18) por volta das 17h30 após pagarem fiança de R$ 15 mil reais em. Thiago, filho de Joel, que é dono de uma joalheria famosa noda Capital, é acusado de participar da extorsão ao cantor sertanejo da dupla Jads&Jadson, e Joel foi preso por receptação qualificada no exercício da atividade comercial, além do crime de penhor ilegal.

As joias de Jads, roubadas por Ramon Colli Oliveira, de 33 anos, foram penhoradas na joalheria de Joel. Ramon recebeu R$ 23 mil pelo cordão e R$ 5 mil pela pulseira. O agiota Mário Luiz Rodrigues, de 50 anos, que exibia no pulso a pulseira roubada de Jads no dia da prisão, também foi solto após pagar R$ 10 mil de fiança.

Tribunal de Justiça, o juiz Luiz Guilherme Risso diz que, em análise à causa, entende que os indiciados em questão são merecedores de liberdade provisória, uma vez que a concessão do benefício encontra "fundamento suficiente à sua ratificação, até mesmo porque os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça". Na decisão do, o juiz Luiz Guilherme Risso diz que, em análise à causa, entende que os indiciados em questão são merecedores de liberdade provisória, uma vez que a concessão do benefício encontra "fundamento suficiente à sua ratificação, até mesmo porque os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça".

Sendo assim, Thiago, Joel e Márcio vão responder o processo em liberdade.

O CASO

Com informações de Glacieri Carraretto

Praia do Canto, em O cantor sertanejo Jads, da dupla Jads&Jadson, foi vítima do golpe do “Boa Noite Cinderela” e perdeu R$ 300 mil em joias ao parar para beber em um bar no Triângulo das Bermudas, na, em Vitória . Três suspeitos foram presos no Aeroporto de Vitória no dia 8 de janeiro, e três objetos roubados foram recuperados.

Segundo o delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), a dupla sertaneja fez um show no Estado no dia 27 de outubro e, no dia seguinte, Jads saiu do hotel e foi a um bar, onde conheceu dois capixabas.

“Eles passaram a beber juntos e foram de um bar para outro. Aparentemente, foi ministrada à vítima alguma tipo de substância entorpecente que a deixou desacordada. Depois disso, o cantor só se recorda de ter acordado em uma residência no Centro de Vitória”, descreveu o delegado.

Your browser does not support the audio element. Cantor sertanejo é vítima de golpe e perde 300 mil reais em joias em Vitória

Porém, ao acordar, Jads percebeu que faltava a carteira, uma pulseira de ouro, um relógio e um cordão de ouro, avaliados em R$ 300 mil. “O cantor chegou a questionar aos suspeitos, mas ao perceber que era minoria, deixou o local e registrou a ocorrência”, explicou Vidigal.

EXTORSÃO

Segundo a polícia, 15 dias após o furto, um amigo de Ramon, Pablo Coutinho Rangel, 39, entrou em contato por telefone com o sertanejo, alegando ser sargento da Polícia Militar e exigindo uma quantia de R$ 50 mil para entregar o cordão do cantor de volta.

“Como a joia possui um valor sentimental para a vítima, pois é um cordão ele tem há mais de 30 anos, ele cogitou pagar o valor. Porém, com medo de que algo pior acontecesse quando encontrasse essas pessoas, ele procurou a delegacia e comunicou o encontro marcado na noite de terça-feira”, contou Vidigal.

Os policiais chegaram ao aeroporto e se infiltraram entre os passageiros até que o cantor confirmassem que os suspeitos estavam no local. Os policiais fizeram a abordagem aos três suspeitos e os detiveram.

Um dos presos é Pablo, o responsável pela extorsão ao cantor pelo telefone. Ele usava o relógio roubado no braço. Também estava no local o agiota Mário Luiz Rodrigues, 50, que exibia no pulso a pulseira roubada de Jads. Mário foi quem apresentou Pablo - amigo de Ramon, quem roubou as joias - para Thiago Domingos Magnago, 23, filho do dono de uma joalheria. Os três tinham ido ao local para buscar a quantia da extorsão.

Thiago estava acompanhado de um segurança particular, que carregava no bolso o cordão de ouro do cantor. No entanto, a polícia não encontrou indícios de envolvimento do profissional no esquema e ele foi liberado.

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JOIAS PENHORADAS NO CENTRO DE VITÓRIA

A Polícia Civil também esteve na joalheria do pai de Thiago Domingos Magnago, no Centro, onde encontrou 800 gramas de ouro (em forma brincos e outras peças) e mais 750 alianças de ouro. O material foi apreendido pois não foi apresentava qualquer nota fiscal que comprovasse a compra lícita dos produtos.

O proprietário da joalheria e pai de Thiago, o comerciante Joel Magnago, 61 anos, também foi preso por receptação qualificada no exercício da atividade comercial, além do crime de penhor ilegal.

“As joias do sertanejo roubadas por Ramon foram penhoradas na joalheria. Ramon recebeu R$ 23 mil pelo cordão e R$ 5 mil pela pulseira”, explicou o delegado Henrique Vidigal.