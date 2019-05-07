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Confronto com A PM

Após morte de suspeito, moradores fazem protesto na Rodovia do Contorno

Segundo a PM, um confronto entre um suspeito armado e policiais que faziam patrulha no bairro terminou com a morte do suspeito e apreensão de uma arma e uma moto com restrições administrativas

Publicado em 

07 mai 2019 às 13:16

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 13:16

Moradores de Mucuri, em Cariacica, realizam protesto após morte de rapaz Crédito: Fredson Lavra
Um suspeito foi morto durante um confronto com policiais militares que realizavam uma patrulha no bairro Vila Independência, em Cariacica, por volta das 9h desta terça-feira (7). De acordo com informações da PM, após a morte do rapaz, moradores da região realizaram um protesto na Rodovia do Contorno, incendiando pneus, o que deixou a via totalmente interditada.
A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.
O baleado, que ainda não foi identificado pela polícia, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas acabou morrendo.
Depois da morte do rapaz, outros moradores da região realizaram um protesto em que incendiaram pneus e interditaram a Rodovia do Contorno nos dois sentidos.
Segundo a PM, a Cimesp e o Corpo de Bombeiros estão no local do protesto e as chamas foram contidas. O trânsito já está liberado na região.
O helicóptero Harpia da Polícia Militar sobrevoou a região. Não há confirmações sobre prisões ou outras apreensões.
MANIFESTANTES
Os manifestantes que incendiaram pneus e interditaram a Rodovia do Contorno, em Cariacica, afirmaram à equipe de reportagem da TV Gazeta que o rapaz morto não tinha passagens pela polícia e que era trabalhador. O primo da vítima, que não foi identificado, disse que ninguém sabe onde o corpo do rapaz está e descreve a situação como revoltante.
"Ele não tinha passagem, trabalha vendendo cordão, capinha de celular. Eu fiquei sabendo que foi uma perseguição. Ele foi morto em frente a casa dele e os policiais tiraram ele do chão, colocaram na viatura e até agora ninguém sabe onde está o corpo. Eu conheço o menino desde criança, fui criado com ele. É revoltante", desabafa o primo.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi atendido pelo plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser identificado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
 
 

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