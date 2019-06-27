Após grávida ser estuprada, moradores cobram mais segurança em Aracruz

Moradores da comunidade de Praia do Sauê, litoral de Aracruz, cobram mais segurança na região Crédito: Leonardo Goliver

“Estamos revoltados. Mexeu com uma, mexeu com todas e com todos. Mulher, ser humano nenhum merece ser estuprada, ser violentada, nosso bairro é um bairro sossegado, um bairro humilde, estamos revoltados. Vamos cobrar das autoridades e queremos a elucidação desse crime, senão nós vamos fechar tudo”. Esse é o relato da aposentada Suely dos Reis Abrantes, que já não aguenta mais tanta insegurança na comunidade onde mora, na praia do Sauê, litoral de Aracruz , no Norte do Estado.

A dona Egéria das Graças Cristiano Rangel conta que a situação está complicada e cobra providências. “A gente está se sentindo indignadas, desamparada e revoltadas, porque poderia ser qualquer uma de nós. Nós estamos aqui abandonados pelo estado, pelo município, e realmente aqui é um absurdo, não temos policiamento, então nós se sentimos a mercê”, relata.

A situação também é acompanhada de perto pela Associação de Moradores da Praia do Sauê e estão preocupados com a segurança na região. “A insegurança é muito grande, tivemos vários casos de arrombamentos e agora esse caso triste dessa moça que foi estuprada e que a gente não consegue nem imaginar o que ela passou nas mãos desses bandidos”, comenta a diretora de comunicação da Associação, Keylla Farina Gonçalves.

Ainda segundo Keylla, uma reunião com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e a comunidade pretende cobrar mais segurança para os moradores. “O objetivo é que o bairro realmente seja visto, que seja colocado novamente na rota de policiamento, de mostrar a nossa situação, mostrar que nós somos muitos moradores aqui e que eles venham realmente com o intuito de nos dar segurança, de fazer o trabalho deles. Nós não estamos pedindo nada demais, só que seja dada a segurança que é o papel deles”, pontua.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Gazeta Online, o Capitão Alexandre, comandante da 3ª Companhia da Ao, o Capitão Alexandre, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Aracruz, disse que o policiamento na região é feito e que a PM tem trabalhado para evitar esses registros. “O policiamento é realizado de forma rotineira na região. A praia do Sauê, junto com a praia dos Padres e a região da grande Coqueiral, eles contam atualmente com três viaturas fazendo o policiamento ostensivo diário”.

Segundo o capitão, além do atendimento às ocorrências, a Polícia Militar também atua de forma preventiva em todo o litoral por meio de visitas tranquilizadoras a estabelecimentos comerciais e instituições de ensino.

Já sobre a reunião convocada pelos moradores, o capitão diz que é uma excelente oportunidade de ouvir as demandas do bairro e melhorar a atuação da Polícia Militar na região. “A polícia está sempre atendendo esses chamados, nós precisamos estar juntos com a comunidade para saber o que eles realmente precisam. Nessas reuniões são colocados os horários com maior incidência de crimes, nós temos as nossas estatísticas e fazemos esse trabalho, porém a comunidade consegue nos dar informações muito importante, além de dizer quais são as demandas ali da região”, ressalta.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O ESTUPRO

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz. A vítima registrou o boletim de ocorrência nesta terça-feira (25) e já passou por exames periciais no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.