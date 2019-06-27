Após grávida ser estuprada, moradores cobram mais segurança em Aracruz

“Estamos revoltados. Mexeu com uma, mexeu com todas e com todos. Mulher, ser humano nenhum merece ser estuprada, ser violentada, nosso bairro é um bairro sossegado, um bairro humilde, estamos revoltados. Vamos cobrar das autoridades e queremos a elucidação desse crime, senão nós vamos fechar tudo”. Esse é o relato da aposentada Suely dos Reis Abrantes, que já não aguenta mais tanta insegurança na comunidade onde mora, na praia do Sauê, litoral de Aracruz, no Norte do Estado.
Segundo os moradores falta segurança no bairro que registrou na última segunda-feira (24) um crime bárbaro: uma grávida, de 22 anos, foi estuprada na frente da própria filha enquanto passeava pelas ruas da comunidade. O caso chocou quem mora na região e as reclamações só aumentaram.
A dona Egéria das Graças Cristiano Rangel conta que a situação está complicada e cobra providências. “A gente está se sentindo indignadas, desamparada e revoltadas, porque poderia ser qualquer uma de nós. Nós estamos aqui abandonados pelo estado, pelo município, e realmente aqui é um absurdo, não temos policiamento, então nós se sentimos a mercê”, relata.
A situação também é acompanhada de perto pela Associação de Moradores da Praia do Sauê e estão preocupados com a segurança na região. “A insegurança é muito grande, tivemos vários casos de arrombamentos e agora esse caso triste dessa moça que foi estuprada e que a gente não consegue nem imaginar o que ela passou nas mãos desses bandidos”, comenta a diretora de comunicação da Associação, Keylla Farina Gonçalves.
Ainda segundo Keylla, uma reunião com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e a comunidade pretende cobrar mais segurança para os moradores. “O objetivo é que o bairro realmente seja visto, que seja colocado novamente na rota de policiamento, de mostrar a nossa situação, mostrar que nós somos muitos moradores aqui e que eles venham realmente com o intuito de nos dar segurança, de fazer o trabalho deles. Nós não estamos pedindo nada demais, só que seja dada a segurança que é o papel deles”, pontua.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
Ao Gazeta Online, o Capitão Alexandre, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Aracruz, disse que o policiamento na região é feito e que a PM tem trabalhado para evitar esses registros. “O policiamento é realizado de forma rotineira na região. A praia do Sauê, junto com a praia dos Padres e a região da grande Coqueiral, eles contam atualmente com três viaturas fazendo o policiamento ostensivo diário”.
Segundo o capitão, além do atendimento às ocorrências, a Polícia Militar também atua de forma preventiva em todo o litoral por meio de visitas tranquilizadoras a estabelecimentos comerciais e instituições de ensino.
Já sobre a reunião convocada pelos moradores, o capitão diz que é uma excelente oportunidade de ouvir as demandas do bairro e melhorar a atuação da Polícia Militar na região. “A polícia está sempre atendendo esses chamados, nós precisamos estar juntos com a comunidade para saber o que eles realmente precisam. Nessas reuniões são colocados os horários com maior incidência de crimes, nós temos as nossas estatísticas e fazemos esse trabalho, porém a comunidade consegue nos dar informações muito importante, além de dizer quais são as demandas ali da região”, ressalta.
POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O ESTUPRO
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz. A vítima registrou o boletim de ocorrência nesta terça-feira (25) e já passou por exames periciais no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.