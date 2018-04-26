Após denúncia, prefeitura regulariza porte de arma de 34 guardas

Agente municipal de Vitória com coldre vazio Crédito: Fernando Madeira

No mesmo dia em que o jornal A Gazeta denunciou que 42 agentes comunitários da Guarda Municipal de Vitória estavam sem poder atuar desde março por estarem com seus portes de arma vencidos, segundo informou o Sindicato das Guardas Municipais e Agentes de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates), a Polícia Federal liberou, nesta quarta-feira (25), a renovação dos registros para 34 dos 42 agentes.

Quanto aos oito portes de arma pendentes, a Prefeitura de Vitória disse que documentações individuais estão pendentes e, por conta disso, seguem sem renovação. Por outro lado, o município frisou que os agentes já foram notificados por meio de ofício pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu).

De acordo com a prefeitura, para que o porte seja renovado, é necessário que a cada dois anos um exame psicotécnico seja realizado - um dos quesitos para o uso legal de armas de fogo - para que o órgão federal renove o porte por mais dois anos.

34 agentes da Guarda Civil Municipal tiveram seus portes de arma renovados Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A prefeitura informou ainda que os guardas, além de armados, saem às ruas para o patrulhamento preventivo com spray de pimenta, cassetete e dispositivo condutor de eletricidade. Em situações de conflito, os agentes são treinados para o uso dessas armas, sendo a arma de fogo uma opção apenas para os casos de reação a disparos realizados por terceiros.

A DENÚNCIA