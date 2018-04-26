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Em Vitória

Após denúncia, prefeitura regulariza porte de arma de 34 guardas

Reportagem do jornal A Gazeta denunciou que, dos 237 agentes da Guarda de Vitória, 42 estavam impossibilitados de trabalhar por estarem com portes de armas vencidos

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 21:50
Agente municipal de Vitória com coldre vazio Crédito: Fernando Madeira
No mesmo dia em que o jornal A Gazeta denunciou que 42 agentes comunitários da Guarda Municipal de Vitória estavam sem poder atuar desde março por estarem com seus portes de arma vencidos, segundo informou o Sindicato das Guardas Municipais e Agentes de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates), a Polícia Federal liberou, nesta quarta-feira (25), a renovação dos registros para 34 dos 42 agentes.
Quanto aos oito portes de arma pendentes, a Prefeitura de Vitória disse que documentações individuais estão pendentes e, por conta disso, seguem sem renovação. Por outro lado, o município frisou que os agentes já foram notificados por meio de ofício pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu).
De acordo com a prefeitura, para que o porte seja renovado, é necessário que a cada dois anos um exame psicotécnico seja realizado - um dos quesitos para o uso legal de armas de fogo - para que o órgão federal renove o porte por mais dois anos.
34 agentes da Guarda Civil Municipal tiveram seus portes de arma renovados Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
A prefeitura informou ainda que os guardas, além de armados, saem às ruas para o patrulhamento preventivo com spray de pimenta, cassetete e dispositivo condutor de eletricidade. Em situações de conflito, os agentes são treinados para o uso dessas armas, sendo a arma de fogo uma opção apenas para os casos de reação a disparos realizados por terceiros.
A DENÚNCIA
A reportagem de A Gazeta apurou que Vitória possui 237 agentes com autorização para manusear arma e, por ter 42 deles incapacitados de trabalhar por conta da falta do porte, 17% dos agentes cumpriam o horário de trabalho apenas dentro dos pátios da Guarda Municipal.

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