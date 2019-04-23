Após briga, diarista é morta pelo namorado em Vila Velha

A diarista Maria Aparecida Viana de Souza, de 44 anos, foi morta pelo namorado Crédito: Reprodução

Uma diarista de 44 anos foi morta pelo namorado, na madrugada desta terça-feira (23), por volta das 4 horas da manhã, dentro de casa, no bairro Santa Rita, em Vila Velha . Maria Aparecida Viana de Souza foi estrangulada pelo companheiro, Girlandio Souza, 31 anos, depois de uma briga do casal motivada por ciúmes.

A filha da diarista, de 21 anos, estava em casa e dormia no momento em que tudo aconteceu. A jovem e a mãe foram dormir no mesmo horário, mas a filha não escutou a discussão do casal durante a madrugada. A jovem foi acordada pela polícia, e encontrou a mãe morta na cama do quarto.

O CRIME

À Polícia Civil, Girlandio contou que ele e Maria Aparecida passaram a madrugada discutindo por conta de ciúmes da companheira. Segundo ele, no meio da briga, eles estavam na cozinha quando a mulher o agrediu com um tapa no rosto. Girlandio, então, empurrou a diarista contra a parede e começou a apertar o pescoço dela. Maria Aparecida desmaiou e o companheiro a levou para o quarto, colocando-o na cama.

Algum tempo depois, a mulher acordou e tentou agredir o companheiro mais uma vez. Dessa vez, Girlandio apertou o pescoço da mulher ainda com mais força e por mais tempo. Maria Aparecida apagou e não recobrou a consciência. Foi então que o criminoso chamou o Samu , que constatou a morte da mulher.

Mal súbito

Inicialmente, durante o depoimento, o acusado chegou a dizer que a mulher morreu por conta de um mal súbito. Segundo Girlandio, durante discussão ele empurrou a mulher, que bateu na parede e caiu no chão passando mal, como se estivesse sufocando. O homem então teria tentado socorrer a namorada mas, como ela não reagia, foi preciso chamar o Samu

Girlandio foi levado para o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Ele foi autuado por homicídio qualificado, motivo fútil, asfixia e feminicídio . Girlandio será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.