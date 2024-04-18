Apontado como um dos maiores ladrões de carros no RJ é preso no ES

Lucas Matheus Cesar da Cunha, suspeito que responde a crimes no RJ e foi preso no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 22 anos apontado pela polícia como um dos maiores ladrões de carro da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, foi preso na Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (18). Lucas Matheus Cesar da Cunha estava escondido no bairro Novo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil capixaba, Lucas foi preso após a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa — município onde o suspeito cometia os crimes— ter localizado o jovem em esconderijo na Serra, e descobrir que ele tinha intenção de retornar para o Rio de Janeiro. Foi realizada uma operação na residência onde Lucas estava e ele acabou capturado.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Lucas da Cunha é investigado por crimes como:

Roubo com arma de fogo

Lesão corporal

Tráfico de drogas

Ameaça

Injúria

Vias de fato e violação de domicílio.

Segundo a Delegacia de Barra Mansa, Lucas se juntou a traficantes de drogas do Espírito Santo, pretendia realizar um roubo de carro ainda em território capixaba e voltar para o município carioca junto a criminosos da Serra. O último crime na cidade carioca foi o roubo de um veículo Ford Fiesta, no dia 22 de março, no bairro Saudade. Na ocasião, a vítima teve uma arma de fogo apontada para a cabeça e passou por momentos de pânico.