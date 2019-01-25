Anúncio de venda de bicicletas da Polícia Militar provoca polêmica

Bicicletas estão adesivadas com a marca da polícia militar estão sendo vendidas na internet Crédito: Reprodução Internet

Em um anúncio em um site de vendas, duas bicicletas, ambas com a marca da Polícia Militar do Espírito Santo, estão sendo anunciadas por R$ 650,00 cada uma. Internautas do Gazeta Online acharam a publicação um tanto quanto curiosa e entraram em contato questionando se tais objetos poderiam ser comercializados.

Nossa reportagem, então, fez contato com o número indicado no anúncio. O vendedor, que descreveu o endereço do produto como sendo em Itapuã, em Vila Velha, disse que as bicicletas foram adquiridas em um leilão do Estado e que não seriam produtos ilegais.

Questionada se as bicicletas seriam objetos da PM, a Polícia Militar enviou a seguinte resposta: