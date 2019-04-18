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Polícia

Amigos são presos por executar jovem com tiro à queima-roupa no ES

O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no bairro Pitanga, na Serra. Carlos Eduardo da Silva Vermecati, 18 anos, foi morto por um disparo à queima-roupa na cabeça

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 01:22

Publicado em 

18 abr 2019 às 01:22
André da Silva Santana e Jacson Inhanque Galvão Crédito: Divulgação | PC
Dois amigos foram presos acusados de planejar o assassinato de Carlos Eduardo da Silva Vermecati, 18 anos, no bairro Pitanga, na Serra, em fevereiro deste ano. 
Os suspeitos Jacson Inhanque Galvão, o Jaquinha, de 27 anos, e o parceiro André da Silva Santana, o Galinha, 31, foram até a casa de Carlos, de quem eram amigos e traficavam juntos, e os chamaram para conversar em um beco, no dia 27 de fevereiro.
Porém, antes de qualquer discussão, Jacson se aproximou bem de Carlos Eduardo e fez um disparo à queima-roupa na cabeça da vítima. Depois que a ele caiu no chão, Jacson fez mais um disparo no peito de Calos Eduardo. Enquanto isso, André dava cobertura ao atirador.
Na manhã desta quarta-feira (17), equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra foram ao bairro e prenderam Jacson e André. Na casa de Jacson foi localizado um revólver calibre 38, escondido no quarto dele.
De acordo com informações da DHPP Serra, André tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e o comparsa, Jacson, já responde a processo por outro assassinato. A morte de Carlos Eduardo teria sido pelo fato dele ter ambições de crescer sozinho no tráfico de drogas do bairro Pitanga, o que prejudicaria André e Jacson. Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.
Arma apreendida Crédito: Divulgação | PC
 

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