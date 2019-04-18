Amigos são presos por executar jovem com tiro à queima-roupa no ES

André da Silva Santana e Jacson Inhanque Galvão Crédito: Divulgação | PC

Dois amigos foram presos acusados de planejar o assassinato de Carlos Eduardo da Silva Vermecati, 18 anos, no bairro Pitanga, na Serra, em fevereiro deste ano.

Os suspeitos Jacson Inhanque Galvão, o Jaquinha, de 27 anos, e o parceiro André da Silva Santana, o Galinha, 31, foram até a casa de Carlos, de quem eram amigos e traficavam juntos, e os chamaram para conversar em um beco, no dia 27 de fevereiro.

Porém, antes de qualquer discussão, Jacson se aproximou bem de Carlos Eduardo e fez um disparo à queima-roupa na cabeça da vítima. Depois que a ele caiu no chão, Jacson fez mais um disparo no peito de Calos Eduardo. Enquanto isso, André dava cobertura ao atirador.

Na manhã desta quarta-feira (17), equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra foram ao bairro e prenderam Jacson e André. Na casa de Jacson foi localizado um revólver calibre 38, escondido no quarto dele.

De acordo com informações da DHPP Serra, André tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e o comparsa, Jacson, já responde a processo por outro assassinato. A morte de Carlos Eduardo teria sido pelo fato dele ter ambições de crescer sozinho no tráfico de drogas do bairro Pitanga, o que prejudicaria André e Jacson. Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.

Arma apreendida Crédito: Divulgação | PC