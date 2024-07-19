Amigos saem para pescar e são encontrados mortos em Itapemirim

Maurício Viana da Silva, de 29 anos (foto inferior), e Jhones Souza, de 31, eram amigos Crédito: Leitor A Gazeta

Dois moradores de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foram encontrados mortos após cinco dias desaparecidos. De acordo com familiares, Maurício Viana da Silva, de 29 anos, e Jhones Souza, de 31, eram amigos e foram vistos pela última vez no domingo (14) quando saíram para pescar no Rio Itapemirim.

Lucimar dos Reis Viana, mãe do Maurício, conta que o filho saiu de casa por volta de 16h30 do último domingo e depois não deu mais notícias. “Ligava, mandava mensagem, ele não respondia”, relata.

Familiares do Maurício registraram um boletim de ocorrência na última terça-feira (16). Nessa quarta (17), o corpo do filho foi encontrado na altura da localidade de Coroa da Onça. Já o corpo de Jhones Souza foi encontrado nesta sexta-feira (19), na altura do Centro de Itapemirim.

Procurada, a perícia da Polícia Científica (PCIES) confirmou que foi acionada na manhã dessa quarta-feira (17), por volta das 08h20, para recolher um corpo de sexo masculino na localidade de Coroa da Onça, em Itapemirim. O corpo da vítima, um homem de 30 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Nesta sexta-feira (19), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem preso embaixo de uma ponte, sobre o Rio Itapemirim. A vítima foi retirada e deixada aos cuidados da perícia.

A perícia da Polícia Científica (PCIES) também confirmou que foi acionada na manhã dessa sexta-feira (19), por volta das 10h, para recolher um corpo de sexo masculino no bairro Centro, em Itapemirim. O corpo da vítima, um homem de 31 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Amigos foram vistos por pescador

De acordo com a Polícia Militar, na manhã de quarta-feira (17), policiais militares foram acionados para verificar um suposto encontro de cadáver na localidade de Coroa da Onça, próximo ao rio Itapemirim, em uma área de acampamento de pesca, em Itapemirim. No local, os militares encontraram o corpo de um homem de 30 anos boiando no meio do leito do rio e acionaram o Corpo de Bombeiros para retirá-lo da água.

Ainda conforme a PM, um pescador informou aos militares que viu dois homens chegando ao local na manhã de domingo (14) para pescar. Na terça-feira (16), a mãe de um deles foi até a área para saber o paradeiro do filho e do amigo, mas não os encontrou e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. A perícia foi acionada.

Já na manhã desta sexta-feira (19), policiais militares foram novamente acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver no rio Itapemirim, no Centro de Itapemirim. No local, a guarda municipal relatou que um corpo em avançado estado de decomposição havia sido encontrado boiando no rio, próximo à ponte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da água. A mãe da vítima chegou ao local e reconheceu o corpo do filho, de 31 anos, que estava desaparecido. A perícia foi novamente acionada.

Ajudante de pedreiro

A mãe de Maurício relata que o filho era ajudante de pedreiro, mas pescava nas horas vagas. “De todos os filhos ele era mais próximo. Era um menino que não tinha problema com ninguém. Todo mundo gostava. Só ia de casa para pescar”, relata.