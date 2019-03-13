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Polícia

Amigos presos por executar funcionário de lava a jato na Serra

A operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra levou para a cadeia Renan Duclerk dos Santos Xavier e um adolescente de 17 anos

Publicado em 

12 mar 2019 às 23:22

Publicado em 12 de Março de 2019 às 23:22

Renan Duclerk dos Santos Xavier Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois amigos acusados de planejar e executar o funcionário de um lava a jato, em Novo Horizonte, na Serra, foram presos no início da manhã desta terça-feira (12).
A operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra levou para a cadeia Renan Duclerk dos Santos Xavier e um adolescente de 17 anos. Os suspeitos foram presos ao mesmo tempo, um no bairro Mucuri, Cariacica, e outro no bairro Novo Horizonte, na Serra.
Eles são apontados como autor da morte de Gilson Rodrigues Neres Júnior, dentro de um lava a jato, em agosto do ano passado, no bairro Novo Horizonte, na Serra. De acordo com a DHPP, a dupla chegou ao local em um carro de cor branca, passou em frente ao estabelecimento e viram que Gilson estava no local. Eles pararam o carro na rua de trás e saíram em direção ao alvo.
Tanto o adolescente quanto Renan portavam um revólver calibre 38 cada um e abriram fogo contra o funcionário. Gilson tentou se esconder atrás de um carro, mas já estava ferido e acabou morrendo. Ao todo, oito tiros atingiram a vítima. 
Os suspeitos foram conduzidos para a DHPP Serra. Em depoimento, o adolescente confessou o crime e foi levado para a Unidade de Atendimento Inicial (Unai) e Renan, que já tinha sido preso por tentativa de homicídio,  para o Centro de Detenção Provisória de Viana.
> Homem é baleado antes de partida de futebol em Paraju
 

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