Sepultamento de jovem comoveu moradores de Mucuri, em Cariacica Crédito: Samy Ferreira

Amigos, familiares e amigos de Chesley de Oliveira Trabach , de 20 anos, morto por policiais militares durante uma abordagem em Mucuri, em Cariacica , fizeram várias homenagens para o jovem durante a manhã e o início da tarde desta quarta-feira (08).

O velório aconteceu no mesmo bairro e o sepultamento no bairro Cruzeiro do Sul, na região de Campo Grande, próximo ao local. Houve homenagens de amigos, que aceleraram os motores das motocicletas no local onde foi realizado o velório. Chesley gostava de motos.

Muitas pessoas estavam revoltadas, pois acreditam que a PM errou durante a abordagem. No cemitério teve salva de palmas e balões foram soltos. O jovem foi sepultado por volta das 12h20.

Your browser does not support the audio element. Amigos e familiares se despedem de jovem morto em ação da PM em Cariacica

PROTESTO MAIS CEDO

Moradores desafiaram a Polícia Militar e voltaram a fechar a Rodovia do Contorno, nos dois sentidos, na manhã desta terça-feira (08). Os manifestantes mais uma vez protestaram contra a morte de um jovem de 20 anos no bairro Vila Independência, nesta terça-feira (07), durante uma ação da PM. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o protesto aconteceu no km 295 da BR 101, próximo à Ceasa, mas já foi liberado.

A PRF afirma que ainda há lentidão nos dois sentidos da via. Alguns manifestantes cobriram o rosto e pediram para que motoristas parassem seus veículos. A Polícia Militar chegou a enfrentar alguns manifestantes com a viatura, avançando em cima de quem colocava pneus e outros objetos na via. Os moradores colocaram fogo em madeira e pneus colocados na pista.

O trânsito ficou interditado próximo ao viaduto nas pistas laterais, em frente à Ceasa, e também na pista principal. Retornos do viaduto também foram interditados. O trânsito foi totalmente liberado antes das 9 horas e o fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros.

FOTOS DO PROTESTO

Cheslley de Oliveira Tabach foi morto durante um confronto com policiais militares que realizavam uma patrulha no bairro Vila Independência, em Cariacica , por volta das 9h desta terça-feira (7). Após a morte, moradores da região realizaram um protesto na Rodovia do Contorno incendiando pneus, o que deixou a via totalmente interditada.

A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, Cheslley foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.

Cheslley chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas acabou morrendo.

PAI DE JOVEM CONTESTA VERSÃO DA PM

Welton de Jesus Tabach, pai de Cheslley de Oliveira Tabach - jovem morto pela Polícia Militar nesta terça-feira (07) em Cariacica Crédito: Elis Carvalho

"Sempre me dava beijo e pedia a benção". É assim que o comerciante Welton de Jesus Tabach, 39, descreve o relacionamento com o filho Cheslley de Oliveira Tabach, 20, - baleado e morto durante ação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência, em Cariacica

O pai relata que não acredita na versão dada pela PM, de que Cheslley estaria com uma arma. Segundo ele, sempre teve relações próximas com o filho e participou ativamente da educação, portanto saberia de envolvimento dele com crimes.

Welton disse ainda que não irá descansar até lutar por justiça e acredita que o filho foi vítima da situação. "Ele era visto por todos como prestativo, trabalhador e carinhoso", afirma.

A família da vítima prestou depoimento na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e esteve nesta tarde no Departamento Médico Legal (DML) para reconhecer e liberar o corpo.

O QUE DIZ A PM

Cheslley foi morto durante um confronto com policiais militares que realizavam uma patrulha no bairro Vila Independência, em Cariacica, por volta das 9h desta terça-feira (07).

A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio.

Segundo a PM, militares socorreram Cheslley e o levaram ao PA de Alto Lage, mas ele acabou morrendo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso foi atendido pelo plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um revólver, calibre 38, que estava com o suspeito foi apreendido. Ele tem passagem por receptação.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser identificado. Informações sobre identificação e liberação de corpos somente são passadas com autorização das famílias. Os policiais militares foram encaminhados à DHPP, onde prestaram depoimento e foram liberados.

As armas dos policiais foram recolhidas para análise. Foi realizado o exame residuográfico do suspeito, que deu positivo, ou seja havia pólvora nas mãos do suspeito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

VÍDEO MOSTRA SOCORRO

Vídeo mostra PM colocando o jovem dentro de viatura Crédito: Reprodução

Polícia Militar. Segundo a PM, ele foi baleado durante confronto, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência, em Cariacica. Um vídeo gravado por um morador mostra o momento exato que Cheslley de Oliveira Trabach, de 18 anos, é colocado, baleado, dentro de uma viatura da. Segundo a PM, ele foi baleado durante confronto, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Vila Independência, em

A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado. Segundo a PM, ele estava armado com um revólver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrições administrativas, que foram apreendidos após o tiroteio. Ainda de acordo com a PM, Cheslley foi levado ao PA de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

não acredita na versão dada pela PM, de que Cheslley estaria com uma arma. Segundo ele, sempre teve relações próximas com o filho e participou ativamente da educação, portanto saberia de envolvimento dele com crimes. O pai dele, o comerciante Welton de Jesus Tabach,, de que Cheslley estaria com uma arma. Segundo ele, sempre teve relações próximas com o filho e participou ativamente da educação, portanto saberia de envolvimento dele com crimes.

VÍDEO