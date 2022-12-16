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Mário Cypreste

Alunos são liberados de escola após troca de tiros em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, cinco suspeitos entraram em confronto com agentes que faziam patrulhamento na região nesta sexta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 19:22

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 19:22

De acordo com a Polícia Militar, cinco suspeitos entraram em confronto com agentes que faziam patrulhamento na região nesta sexta-feira (16)
Estudantes de escola estadual em Mário Cypreste foram liberados mais cedo por causa de confronto Crédito: Leitor | A Gazeta
Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Pedro Rabayolli, localizada no bairro Mário Cypreste, em Vitória, foram liberados mais cedo por causa de uma troca de tiros que aconteceu na região, na tarde desta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Educação (Sedu). 
De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento em Alagoano, que fica ao lado de Mário Cypreste, os agentes "se depararam com cinco indivíduos armados que atiraram contra as equipes. Houve revide por parte da PM e três indivíduos foram detidos com drogas".
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre a autuação deles. Se houver retorno, o texto será atualizado.
Alunos são liberados de escola após troca de tiros em Vitória

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