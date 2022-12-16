Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Pedro Rabayolli, localizada no bairro Mário Cypreste, em Vitória, foram liberados mais cedo por causa de uma troca de tiros que aconteceu na região, na tarde desta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Educação (Sedu).
De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento em Alagoano, que fica ao lado de Mário Cypreste, os agentes "se depararam com cinco indivíduos armados que atiraram contra as equipes. Houve revide por parte da PM e três indivíduos foram detidos com drogas".
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre a autuação deles. Se houver retorno, o texto será atualizado.
Alunos são liberados de escola após troca de tiros em Vitória