Agência dos Correios é assaltada em São Mateus

Uma agência dosfoi assaltada no início da tarde desta quarta-feira (28), no Centro de, Região Norte do Estado. Por conta disso, o local está fechado e o atendimento ao público foi suspenso.

As primeiras informações indicam que três criminosos invadiram a agência e roubaram o dinheiro do caixa e também câmeras de videomonitoramento.

Segundo a, uma equipe de peritos será enviada à agência. Assim que a perícia for realizada, será instaurado um inquérito para a investigação. Questionada se os criminosos roubaram o dinheiro do caixa e as câmeras, a assessoria da PF respondeu que não tem como confirmar a informação, pois o caso ainda está sendo apurado.

Em nota, os Correios confirmaram o assalto. "A empresa ressalta que, assim como toda a sociedade, também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública e trabalha em parceria com as polícias visando a troca de informações que possibilite a prisão dos assaltantes. A agência está fechada para realização de perícia e não há data prevista para a reabertura da unidade", diz a nota.