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Ação de criminosos

Agência dos Correios é assaltada em São Mateus

Roubo aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (28), no Centro do município. Local está fechado para perícia da Polícia Federal

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 13:49
Agência dos Correios do Centro de São Mateus ficou fechada após assalto na tarde desta quarta-feira (28) Crédito: Eduardo SanENTITY_apos_ENTITYAnna
Uma agência dos Correios foi assaltada no início da tarde desta quarta-feira (28), no Centro de São Mateus, Região Norte do Estado. Por conta disso, o local está fechado e o atendimento ao público foi suspenso.
As primeiras informações indicam que três criminosos invadiram a agência e roubaram o dinheiro do caixa e também câmeras de videomonitoramento.
Segundo a Polícia Federal, uma equipe de peritos será enviada à agência. Assim que a perícia for realizada, será instaurado um inquérito para a investigação. Questionada se os criminosos roubaram o dinheiro do caixa e as câmeras, a assessoria da PF respondeu que não tem como confirmar a informação, pois o caso ainda está sendo apurado.
Em nota, os Correios confirmaram o assalto. "A empresa ressalta que, assim como toda a sociedade, também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública e trabalha em parceria com as polícias visando a troca de informações que possibilite a prisão dos assaltantes. A agência está fechada para realização de perícia e não há data prevista para a reabertura da unidade", diz a nota.
> Agências dos Correios na Serra é assaltada e suspende atendimentos
Os clientes que precisarem dos serviços dos Correios podem utilizar a agência de Correios Franqueada Sernamby, na Avenida Jones dos Santos Neves, 758, loja 1, bairro Sernamby, em São Mateus.

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