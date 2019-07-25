Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Agência dos Correios é assaltada em Água Doce do Norte

Três criminosos participaram da ação; A Polícia Federal já investiga o caso
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

24 jul 2019 às 22:42

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 22:42

Segundo a Polícia Militar, três homens, sendo um armado, assaltaram a agência dos Correios em Água Doce do Norte Crédito: João Cassis/Jornal Nobre
A agência dos Correios localizada em Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado, foi alvo de criminosos na tarde desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, três homens, sendo um armado, assaltaram o estabelecimento e em seguida fugiram em um veículo. Equipes da PM realizam buscas na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.
Em nota, os Correios confirmaram a ocorrência de assalto à agência de Água Doce do Norte. Segundo o órgão, a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, o órgão não repassou mais detalhes sobre o fato.
Entretanto, a empresa ressaltou que têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.
Ainda segundo os Correios, todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. A nota diz ainda que de acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada em algumas agências.
Por conta do assalto, a agência permanecerá fechada para a realização de perícia. A unidade só será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para o retorno das atividades na unidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Água Doce do Norte Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados