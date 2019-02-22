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Susto e correria

Advogado surta e atira dentro de motel de Vila Velha

O garçom do motel explicou para os policiais que o homem estava desnorteado e falando coisas alheias

Publicado em 

22 fev 2019 às 13:35

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 13:35

Arma apreendida pela Polícia Civil Crédito: Divulgação
Um advogado de 34 anos surtou e atirou pelo menos duas vezes dentro de um motel na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (22). Ele foi detido com um revólver calibre 38 e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 2h30. O garçom do motel explicou para os policiais que o advogado estava desnorteado e falando coisas alheias, correndo em várias direções com um revólver em punho. Ele dizia que alguém estava perseguindo ele e que queriam matá-lo.
Advogado surta e atira dentro de motel de Vila Velha
> Pai e filho são baleados por motociclista em Cariacica
O funcionário informou que, após o advogado entrar em um dos quartos, ouviu dois disparos de arma de fogo na mesma direção. Com os tiros, houve muita correria dentro do motel. Quando a PM chegou,  o advogado tentou jogar o revólver no chão e levantou as mãos.
A arma, com capacidade para seis disparos, estavam ainda com quatro munições intactas e com o "cão armado", o que, segundo a Polícia Militar, pode indicar que o revólver estava pronto para disparo ou que tinha acabado de disparar. Uma cápsula também estava deflagrada, de acordo com a Polícia Civil. O material foi entregue na delegacia. 
Militares relataram que no momento em que elaboravam o boletim de ocorrência, o advogado de 34 anos continuava gritando, interrompendo e ameaçando processá-los por meio da corregedoria.
O advogado, que não teve o nome divulgado, foi ouvido pelo delegado, que o autuou por disparo de arma de fogo e estipulou uma fiança de R$ 4 mil.
Com informações de Mayra Bandeira

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