Advogado preso foi flagrado jogando bilhetes na privada de presídio em Linhares

Bilhetes que foram apreendidos pela Polícia Civil. Crédito: Polícia Civil | Divilgação

Os fatos aconteceram na última segunda-feira (23), quando o advogado Luiz Pedro Moraes Filho conversava com o detento Fábio Marcelino Gonçalves, no parlatório da unidade prisional. As informações foram descritas no boletim unificado, registrado na última segunda-feira (23), na 16ª Delegacia Regional de Linhares, para onde foram conduzidos o detento, o advogado e agentes penitenciários que registraram a ocorrência.

Advogado é preso após levar bilhetes para detentos em presídio de Linhares Crédito: Redes sociais

O advogado estava no parlatório, onde pediu para conversar com o preso. Na ocasião, chamou a atenção dos agentes penitenciários a forma como o preso conversava, que parecia incluir uma terceira pessoa que não estava no ambiente. A preocupação era de que o advogado tivesse cedido um celular ao preso.

Os agentes pediram ao advogado que saísse do parlatório, e ao ser questionado, apresentou uma foto dos familiares que estava sendo mostrada ao preso, o que não havia sido autorizado. Diante disso, os agentes revistaram o preso, mas nada foi encontrado com ele.

O advogado permaneceu aguardando em uma sala, ao lado da portaria da unidade prisional. Foi quando pediu para ir ao banheiro, momento em que um dos agentes percebeu que ele tinha jogado algo no vaso sanitário. Eram dois bilhetes.

Ao recolherem o material, os agentes perceberam que se tratava do bilhete que estava sendo lido para o preso, e o segundo era o que o preso tinha ditado e que estava sendo escrito, de próprio punho, pelo advogado.

Na sequência todos foram conduzidos para a delegacia, onde os agentes entregaram os dois bilhetes para a Polícia Civil. Dois dias depois, em uma operação, o advogado foi preso.

Bilhete entregues por advogado a preso em Linhares Crédito: Divulgação

O QUE DIZIAM OS BILHETES

Um deles, escrito em letra de forma, impresso em uma folha branca, foi levado pelo advogado e estava sendo lido para o preso. Ele trazia alguns recados. Um deles da companheira do detento Fábio, falando sobre o aniversário dele e as dificuldades que enfrenta com o filho. E ainda recados sobre supostas negociações do tráfico:

“Nos temos que comprar umas coisas e vc sabe o que é, ele só tá esperando vc manda uma ideia liberando ele pra ativa lá, dessa vez encontramos um cara que soma com agente e anda certo (grafia original)”, diz trecho de uma das cartas supostamente enviada pela companheira.

Outros trechos trazem informações sobre alguns acertos: “Eu conversei com a loranny ela não tem dias para ir aí, então eu falei que na sexta-feira vou manda 1200 pra ela que é os 700 do cara e 500 de presente de aniversário seu (grafia original)”.

A companheira também envia cumprimentos pelo aniversário do detento: “Que os seus sonhos se realizem, que o seu caminho esteja sempre recheado de sucesso e que fiquemos juntos até que não haja mais vida para viver”, é dito em trecho da carta.

Cartas entregues por advogado a preso em Linhares Crédito: Divulgação

Um segundo bilhete está escrito à mão e, segundo os agentes penitenciários, foi ditado pelo preso e anotada de próprio punho pelo advogado, que se encarregaria de entregar o recado. Logo no início tem a seguinte informação: “N - Pô pco, forte abraço, tmj hoje e sempre, pode botar a questão para andar, pq na verdade ja era p/ ta andando… (grafia original)”

O texto segue com agradecimentos para a companheira e com outras orientações, mas o texto foi interrompido quando o advogado foi retirado do parlatório.

PRISÃO DO ADVOGADO

Na manhã desta quarta-feira (25), dois dias após os fatos, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Linhares, realizou uma operação e cumpriu mandado de prisão preventiva contra o advogado , que tem 26 anos, suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão ocorreu no bairro Aviso, em Linhares.

Por nota, a Polícia Civil informou que, ao chegarem ao endereço do suspeito, os policiais realizaram um período de campana. Quando, por volta das sete horas da manhã, a equipe da Denarc se deslocou até o portão da casa do suspeito e foi atendida por sua mãe.

Os policiais se identificaram e solicitaram a presença do advogado, que foi preso sem resistência e conduzido à delegacia. A prisão foi acompanhada por um representante da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) e do advogado do detido.

“Ele é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo as investigações, o suspeito teria sido surpreendido dentro da Penitenciária Regional de Linhares, com um bilhete, repassando informações para criminosos. O preso foi interrogado e encaminhado à unidade prisional respectiva, onde seguirá à disposição da Justiça”, informou o titular da Denarc de Linhares, delegado Tiago Cavalcante.

O OUTRO LADO

O responsável pela defesa do advogado Luiz Pedro Moraes Filho não foi localizado para se manifestar sobre a prisão, mas quando isso acontecer, este texto será atualizado.

Por nota, a OAB-ES informou: “Que buscará informações sobre o caso e tomará as providências cabíveis, observando o Código de Ética e Disciplina e as prerrogativas da advocacia”.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração dos presídios capixabas, informou, por nota, que Fábio Marcelino Gonçalves é preso condenado e está detido desde dezembro de 2014 por tráfico de drogas.