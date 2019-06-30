Advogado analisa autuação de carona em caso de atropelamento de ciclistas

Ciclistas têm o costume de utilizar o acostamento da Rodovia do Sol Crédito: Bernardo Coutinho

Gazeta Online questionaram nas redes sociais o fato da carona do motorista que atropelou cinco ciclistas na Rodovia do Sol, na manhã deste sábado (29), Daniela Lima dos Santos, de 26 anos, também ter sido autuada e colocada como coautora nos mesmos crimes que o motorista, Rawlinson Carlos Soares, de 21 anos. O advogado Ludgero Liberato explica que a situação é possível, mas é preciso analisar o caso com cautela. Muitos internautas doquestionaram nas redes sociais o fato da carona do motorista que atropelou cinco ciclistas na Rodovia do Sol, na manhã deste sábado (29), Daniela Lima dos Santos, de 26 anos, também ter sido, Rawlinson Carlos Soares, de 21 anos. O advogado Ludgero Liberato explica que a situação é possível, mas é preciso analisar o caso com cautela.

A reportagem pediu um esclarecimento à Polícia Civil, que respondeu apenas por meio de nota, dizendo que o motorista, o estudante e cozinheiro, “foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor”, e que a garçonete foi “autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime”.

Ludgero declarou que em casos de o motorista ser atrapalhado por um passageiro do veículo, causar um acidente e lesões corporais, o carona pode ser autuado como coautor, dependendo da situação.

“É possível um passageiro ser coautor de uma lesão se, de alguma forma, praticar uma ação que leve a esse resultado. Imagine um passageiro fazendo brincadeiras ou empurrando o volante. Imagine se o passageiro tapar os olhos do motorista e causar um acidente?!”, questionou explicando.

Advogado Ludgero Liberato Crédito: João Paulo Rocetti

O advogado ressaltou, no entanto, que em casos como o relatado no depoimento da carona, em que ela fala que virou o volante na tentativa de desviar dos ciclistas no acostamento, não é possível tratar como coautoria.

“Essa coautoria precisa ser bem analisada. Identificar qual foi a conduta dela para contribuir para o resultado. Se ela puxou o volante para evitar o acidente e tentar desviar, não é coautora. Pode ter uma conduta culposa, como pode ser uma postura de defesa dela, algo que ela fez para evitar o resultado, e isso não é crime nenhum”, frisou.

ENTREGAR A DIREÇÃO PARA PESSOA IMPOSSIBILITADA

Tanto o motorista, Rawlinson, quanto a carona, Daniela, foram autuados porque estavam com sinais de embriaguez. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo Ludgero, uma outra possibilidade de autuação de terceiros é quando o dono de um veículo deixa um condutor, embriagado ou sem condições físicas e psicológicas, pegar a direção de um veículo.