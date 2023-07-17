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Morta em casa

Advogada morre após ser agredida, enforcada e estuprada em Cariacica

Corpo de Stefany Oliveira Alves, de 35 anos, foi encontrado no último sábado (15) por vizinhos, que acionaram a polícia suspeitando que a causa da morte teria sido intoxicação

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 08:37

Publicado em 

17 jul 2023 às 08:37
Stefany Oliveira Alves, 35 anos, foi encontrada morta em casa. No DML, a família descobriu que ela foi agredida, enforcada e estuprada
Stefany Oliveira Alves, 35 anos, foi encontrada morta em casa. No DML, a família descobriu que ela foi agredida, enforcada e estuprada Crédito: Deyvison Reis
Uma advogada de 35 anos foi encontrada morta dentro de casa na noite no último sábado (15), no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O corpo de Stefany Oliveira Alves foi achado por vizinhos, que acionaram Polícia Militar relatando que a mulher teria morrido por intoxicação. No entanto, no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, parentes foram informados de que ela foi agredida, enforcada e estuprada antes de morrer.
Moradores da região conversaram com os militares relatando a suspeita de intoxicação porque, segundo eles, Stefany bebia, usava drogas e vivia pela rua, só retornando para casa à noite, para dormir. Ainda segundo os vizinhos, ela teria passado mal já na sexta-feira (14), pela manhã.
Quando o corpo de Stefany passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, a polícia descobriu outra história. O pai da advogada, que foi ao local, foi informado que a causa da morte da filha foi, na verdade, enforcamento e esganadura, e que o corpo também tinha marcas de violência física e sexual.
Material genético foi coletado e as investigações continuam para descobrir quem foi o autor do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher e, até o momento, ninguém foi detido. Também informou que somente após o fim do inquérito uma causa poderá ser confirmada, inclusive a de feminicídio.
A reportagem tentou contato com a família, mas ainda não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

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