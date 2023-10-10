Advogada está entre alvos da Operação Val Valentino em Guarapari

Operação Val Valentino, Uma advogada está entre os alvos da deflagrada na manhã desta terça-feira (10), em Guarapari . A ação foi acompanhada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), e, conforme informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, contra a profissional foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Quem foi preso na ação

Jovem de 18 anos - preso em flagrante no bairro Itapebussu, por tráfico de drogas; Homem de 32 anos - cumprimento de mandado de prisão no bairro Kubitschek, por tráfico de drogas; Jovem de 25 anos - preso em flagrante no bairro Camurugi, por porte ilegal de arma de fogo; Homem de 33 anos - preso em flagrante no bairro Olaria, por porte ilegal de arma de fogo.

Materiais apreendidos:

96 pedras de crack; 60 pinos de cocaína; 41 buchas de maconha; Uma espingarda calibre 24; Uma pistola calibre 380; 26 munições calibre 380.

Sobre a operação

Policiais civis e militares realizaram, na manhã desta terça-feira (10), em Guarapari, a Operação Val Valentino – com objetivo de cumprir 22 mandados de busca e apreensão, em combate a crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas no município.

A ação é fruto de investigações conduzidas pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari a partir de uma prisão em flagrante realizada no município. Na ocasião, o homem preso portava um celular e comercializava, pela internet, produtos roubados. Ele foi autuado por receptação qualificada e, na investigação que se seguiu, a delegada responsável pelo caso obteve autorização judicial para acessar o celular apreendido com ele.

A partir da análise do conteúdo do aparelho, a Polícia Civil constatou que o investigado não só vendia produtos roubados como atuava, também, como traficante de drogas. Ele realizava entregas utilizando uma mochila de motoboy, em diversos bairros de Guarapari, atuando simultaneamente para vários grupos criminosos, inclusive rivais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as diligências desta terça-feira buscaram apreender armas, drogas e objetos suspeitos de terem origem ilícita. Os alvos das buscas estavam localizados em bairros já conhecidos pela polícia como locais de intenso tráfico de drogas.

Cerca de 150 agentes de segurança, entre Polícia Civil, Polícia Militar e da Sesp participaram da ação. As equipes eram compostas por policiais da Delegacia Regional (DR) de Guarapari, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do 10º Batalhão da Polícia Militar, do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) e da Gerência de Operações Integradas (Geopi/Sesp). Também foram empregados cães farejadores, drones e uma aeronave do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer).