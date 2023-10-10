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"Val Valentino"

Operação mira venda de produtos roubados e tráfico de drogas em Guarapari

Prisão de um suspeito no município e a apreensão do celular revelaram que ele vendia produtos roubados; ação ocorreu entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (10)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 out 2023 às 07:16

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 07:16

Policiais civis e militares realizam, na manhã desta terça-feira (10), em Guarapari, a Operação Val Valentino – com objetivo de cumprir 22 mandados de busca e apreensão, em combate a crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas no município. 
A ação é fruto de investigações conduzidas pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari a partir de uma prisão em flagrante realizada no município. Na ocasião, o homem preso portava um celular e comercializava, pela internet, produtos roubados. Ele foi autuado por receptação qualificada e, na investigação que se seguiu, a delegada responsável pelo caso obteve autorização judicial para acessar o celular apreendido com ele.
A partir da análise do conteúdo do aparelho, a Polícia Civil constatou que o investigado não só vendia produtos roubados como atuava, também, como traficante de drogas. Ele realizava entregas utilizando uma mochila de motoboy, em diversos bairros de Guarapari, atuando simultaneamente para vários grupos criminosos, inclusive rivais.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as diligências desta terça-feira buscam apreender armas, drogas e objetos suspeitos de terem origem ilícita. Os alvos das buscas estão localizados em bairros já conhecidos pela polícia como locais de intenso tráfico de drogas.
Até a publicação desta matéria, não havia informações de quantas prisões e apreensões foram realizadas. 

Forças de segurança realizam operação Val Valentino em Guarapari

Cerca de 150 agentes de segurança, entre Polícia Civil, Polícia Militar e da Sesp participam da ação. As equipes são compostas por policiais da Delegacia Regional (DR) de Guarapari, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do 10º Batalhão da Polícia Militar, do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) e da Gerência de Operações Integradas (Geopi/Sesp). Também serão empregados cães farejadores, drones e uma aeronave do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer).

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