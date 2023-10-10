Operação mira venda de produtos roubados e tráfico de drogas em Guarapari

Operação Val Valentino – com objetivo de cumprir 22 mandados de busca e apreensão, em combate a crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas no município. Policiais civis e militares realizam, na manhã desta terça-feira (10), em Guarapari , a– com objetivo de cumprir 22 mandados de busca e apreensão, em combate a crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas no município.

A ação é fruto de investigações conduzidas pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari a partir de uma prisão em flagrante realizada no município. Na ocasião, o homem preso portava um celular e comercializava, pela internet, produtos roubados. Ele foi autuado por receptação qualificada e, na investigação que se seguiu, a delegada responsável pelo caso obteve autorização judicial para acessar o celular apreendido com ele.

A partir da análise do conteúdo do aparelho, a Polícia Civil constatou que o investigado não só vendia produtos roubados como atuava, também, como traficante de drogas. Ele realizava entregas utilizando uma mochila de motoboy, em diversos bairros de Guarapari, atuando simultaneamente para vários grupos criminosos, inclusive rivais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as diligências desta terça-feira buscam apreender armas, drogas e objetos suspeitos de terem origem ilícita. Os alvos das buscas estão localizados em bairros já conhecidos pela polícia como locais de intenso tráfico de drogas.

Até a publicação desta matéria, não havia informações de quantas prisões e apreensões foram realizadas.

Forças de segurança realizam operação Val Valentino em Guarapari