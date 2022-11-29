Adolescentes roubam carro de aplicativo, batem e são detidos em Vila Velha

Os militares avistaram o veículo roubado, que seguia no sentido contrário ao da viatura. Ao notar a guarnição, o condutor suspeito acelerou e fez uma manobra brusca, colidindo com um carro que estava estacionado. Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta é possível verificar o momento em que os agentes encurralaram os suspeitos no veículo roubado.