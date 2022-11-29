Adolescentes roubam carro de aplicativo, batem e são detidos em Vila Velha

Cinco criminosos armados com facas renderam um motorista de aplicativo, rondaram com ele no veículo e depois o abandonaram, roubando o automóvel na noite desta segunda-feira (28), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Após o crime, o grupo foi flagrado pelo cerco eletrônico com o veículo roubado e foi perseguido por policiais militares. Durante a fuga, os bandidos bateram em um veículo que estava estacionado. Dois deles, menores de idade, foram detidos e os outros três conseguiram fugir.
A Polícia Militar disse que a vítima acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e militares foram ao local, mas ninguém foi detido. Posteriormente, uma equipe da PM recebeu a informação de que o cerco eletrônico identificou que o automóvel roubado teria passado na região entre os bairros Rio Marinho e Jardim Marilândia.
Os militares avistaram o veículo roubado, que seguia no sentido contrário ao da viatura. Ao notar a guarnição, o condutor suspeito acelerou e fez uma manobra brusca, colidindo com um carro que estava estacionado. Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta é possível verificar o momento em que os agentes encurralaram os suspeitos no veículo roubado.
Em nota, a PM informou que quatro suspeitos saíram do interior do veículo e fugiram a pé sentido ao valão. Com o apoio de outras viaturas, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram localizados, apreendidos e encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Eles não estão sendo identificados por serem menores de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Os outros suspeitos não foram localizados. O carro foi recuperado.