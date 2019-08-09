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Violência

Adolescente vai a Piúma conhecer rapaz e é espancada por ele

Menina de 15 anos, segundo a Polícia Civil, saiu de Fundão para conhecer o rapaz, de 24, há alguns dias, porém ele a manteve em cárcere privado e a agrediu

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 15:12
Delegacia de Piúma Crédito: Divulgação/Sindipol
Uma adolescente de 15 anos foi espancada por um homem de 24 anos, em PiúmaLitoral Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (09). A menina, segundo a Polícia Civil, saiu de Fundão para conhecer o rapaz a alguns dias, porém ele a manteve em cárcere privado.
Segundo o delegado David Santana, a moça foi espancada e teve o rosto desfigurado pelas agressões do rapaz, morador do bairro Portinho. Após denúncias, a Polícia Militar esteve no local. O rapaz chegou a ameaçar um militar na abordagem.
Na delegacia, o rapaz disse que agrediu a adolescente porque a viu conversando com outro homem. A menina se recusou a ir a um hospital, de acordo com a polícia. O conselho tutelar foi acionado. O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

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