Adolescente vai a Piúma conhecer rapaz e é espancada por ele

Uma adolescente de 15 anos foi espancada por um homem de 24 anos, em Piúma, Litoral Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (09). A menina, segundo a Polícia Civil, saiu de Fundão para conhecer o rapaz a alguns dias, porém ele a manteve em cárcere privado.
Segundo o delegado David Santana, a moça foi espancada e teve o rosto desfigurado pelas agressões do rapaz, morador do bairro Portinho. Após denúncias, a Polícia Militar esteve no local. O rapaz chegou a ameaçar um militar na abordagem.
Na delegacia, o rapaz disse que agrediu a adolescente porque a viu conversando com outro homem. A menina se recusou a ir a um hospital, de acordo com a polícia. O conselho tutelar foi acionado. O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.